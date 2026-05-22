[포토] 임을 위한 행진곡 부르는 정원오-권영국 서울시장 후보

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보가 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에서 임을 위한 행진곡을 부르고 있다.