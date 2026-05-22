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[포토] 아기씨굿당 찾은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보

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이병화 기자

승인 : 2026. 05. 22. 15:18

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 서울 성동구 행당동 아기씨당 앞에서 행당 7구역 아기씨굿당 피해주민 현장간담회를 하고 있다.
이병화 기자

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