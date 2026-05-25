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[포토] 김부겸·추경호 ‘지지호소’

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 25. 14:46

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 25일 대구시민들에게 지지를 호소하고 있다.
송의주 기자

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