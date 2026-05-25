[포토] ‘대구·경북 비전선포’ 손잡은 장동혁·추경호·이철우

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 25일 대구 수성구 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전선포식에서 추경호 대구시장 후보(왼쪽), 이철우 경북지사 후보와 함께 손을 잡고 인사하고 있다.