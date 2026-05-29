폐교 글램핑장부터 별빛 캠핑장까지…영주 캠핑 명소 눈길

여우골 글램핑장·영주호 오토캠핑장·소백산별빛 캠핑장까지...캠핑 명소 주목

영주호 오토캠핑장 캠핑사이트 0 영주호 오토캠핑장 캠핑사이트/영주시

초여름으로 접어들며 캠핑과 야외활동을 즐기기 위해 경북 영주를 찾는 관광객들이 늘고 있다. 소백산 자락의 자연경관과 다양한 캠핑 인프라를 갖춘 영주는 가족 단위 여행객은 물론 연인과 친구 단위 방문객들에게도 주목받는 캠핑 여행지로 자리 잡고 있다.29일 영주시에 따르면 대표적인 캠핑 명소로는 순흥면의 '여우골 글램핑장', 평은면 '영주호 오토캠핑장', 풍기읍 '소백산별빛 캠핑장' 등이 꼽힌다.여우골 글램핑장은 폐교된 분교를 리모델링해 조성한 감성형 캠핑장이다. 글램핑 시설 12동과 수영장, 야외 쉼터 등 편의시설을 갖추고 있으며 객실마다 침실과 개별 화장실, 바비큐 공간 등이 마련돼 있어 캠핑 초보자들도 부담 없이 이용할 수 있다.캠핑장 인근에는 배점저수지 수변 데크길이 조성돼 있어 산책을 즐기기 좋고, 소백산 자락길과 죽계구곡, 초암사 방면 숲길에서는 신록 속 트레킹도 가능하다.영주호 오토캠핑장은 영주댐 주변 자연경관을 배경으로 한 대규모 캠핑장이다. 약 3만 평 규모 부지에 일반 캠핑사이트 127면과 카라반 15동, 캐빈하우스 5동, 동물형 카라반 8동 등을 운영하고 있다. 어린이 놀이터와 물놀이 시설도 함께 마련돼 가족 단위 이용객들의 발길이 이어지고 있다.주변에는 용혈폭포와 영주댐 물문화관, 영주호 전망대, 용마루공원 등 관광지도 자리하고 있어 캠핑과 함께 인근 관광을 즐기기에도 적합하다.풍기읍 수철리에 위치한 소백산별빛 캠핑장은 기존 죽령테마공원 건물을 활용해 조성됐다. 관리동과 샤워동, 화장실 등을 정비하고 총 16면 규모의 캠핑사이트를 마련해 쾌적한 야영 환경을 제공하고 있다.특히 소백산과 죽령옛길 인근에 위치해 자연 속 휴식과 트레킹을 함께 즐길 수 있다는 점에서 캠핑객들의 관심을 모으고 있다.영주시 관계자는 "영주의 캠핑장은 자연 속 휴식과 감성적인 캠핑을 함께 즐길 수 있는 공간"이라며 "가족과 연인, 친구들과 함께 영주의 자연을 만끽하며 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.