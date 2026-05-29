전주 청년부부 30쌍에 결혼비용 최대 100만원 지원

전주시는 6월 1일부터 8일까지 '청년부부 결혼비용 지원사업' 상반기 신청을 접수한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 청년들의 결혼 준비 비용 부담을 완화하고 지역 내 안정적인 정착을 지원하기 위해 마련됐다. 선정된 부부에게는 스튜디오 촬영, 드레스, 메이크업 등 결혼 준비 비용을 실비 기준으로 최대 100만원까지 지원한다.
지원 대상은 올해 1월 1일부터 5월 31일까지 혼인신고를 한 청년부부로, 혼인신고일 기준 부부 중 1인 이상이 18세 이상 39세 이하여야 한다.
또 신청일 기준 6개월 이상 전주시에 계속 거주해야 하며, 혼인신고 이후에는 부부 모두 전주시에 거주하고 있어야 지원을 받을 수 있다. 소득 기준은 부부 합산 중위소득 120% 이하이다.
지원 규모는 총 30쌍으로, 시는 6월 1일부터 8일까지 전주시 통합지원신청사이트를 통해 상반기 신청을 받을 계획이다. 하반기 신청은 오는 12월 중 별도로 진행될 예정이다.
최종 선정된 부부에게는 결혼식을 위한 스튜디오 촬영·드레스·메이크업 비용을 실비 기준으로 최대 100만원 한도 내에서 지원된다.
시는 이번 사업을 시범 운영한 뒤 참여 수요와 만족도, 정책 효과 등을 종합적으로 검토해 향후 사업 확대 여부를 결정할 방침이다.
시 관계자는 "앞으로도 청년들이 전주에서 안정적으로 생활 기반을 다지고 미래를 준비할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.