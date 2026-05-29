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순창군, 서울서 귀농·귀촌 희망자 맞춤형 상담 진행

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순창 박윤근 기자

승인 : 2026. 05. 29. 11:22

예비 귀농인 대상 상담·교육 프로그램 운영
순창군이 서울에서 열린 전북특별자치도 귀농귀촌 상담 홍보전에 참여했다. 순창군 제공
지난해 순창군이 서울서 '예비 귀농귀촌인' 상담·교육 진행 장면./순창군
전북 순창군이 귀농·귀촌을 희망하는 도시민을 대상으로 상담과 교육 프로그램을 운영하며 수도권 인구 유치에 나섰다.

순창군은 지난 28일부터 29일까지 서울 서초구 방배동에 위치한 전북특별자치도 농촌경제사회서비스활성화지원센터 서울사무소에서 '2026년 상반기 도시민 상담 및 교육'을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육은 순창군으로 귀농·귀촌을 희망하는 도시민을 대상으로 순창군 귀농귀촌 정책 홍보와 정착 상담, 사례 중심 교육을 통해 실질적인 귀농귀촌에 도움이 되는 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

교육 1일차에는 순창군 귀농귀촌 정책 및 농어촌기본소득 사업 등 순창군 지원정책 설명과 질의응답이 진행돼다. 참가자들은 정착 지원제도와 영농 준비 과정 등에 대해 상담을 받으며 맞춤형 정보를 제공받았다

2일차에는 실제 귀농 사례를 중심으로 한 '나의 귀농 이야기' 강의가 진행돼 교육생들의 큰 관심을 모았다.

순창군은 이번 교육을 통해 귀농·귀촌을 희망하는 도시민들이 지역 여건과 지원정책을 보다 구체적으로 이해하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "앞으로도 도시민들이 다양한 상담과 교육 프로그램을 지속적으로 추진하여 귀농귀촌인 유치를 위해 노력하겠다"고 말했다.

박윤근 기자

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