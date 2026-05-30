서소문 고가붕괴 나흘만에…경의선·KTX 정상운행 재개

'31일 완전 정상화' 청신호

0 29일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 긴급 철거작업이 진행되고 있다. 총 예상 철거 시간은 사전 안전 보양과 철거 15시간, 마무리 14시간을 포함해 총 29시간으로, 서울시의 예상대로 공사가 진행되면 오는 30일 오전 5시까지 작업이 완료된다. /연합뉴스

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 경의선 열차 운행이 사고 나흘 만인 30일 재개됐다.

강릉·중앙선 KTX-이음 서울~청량리역 구간도 이날 정상 운행을 시작하면서, 오는 31일 전 열차 운행이 정상화될 가능성이 커질 전망이다.

30일 한국철도공사(코레일)에 따르면 승객을 태우고 경의선을 지나는 첫 차(KTX 405호)가 이날 오전 6시 정각에 경기 고양시 행신역을 출발했다. 지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 열차 운행에 차질이 빚어진 지 나흘 만이다.

해당 열차는 이날 오전 6시 18분께 서소문 일대 구간을 안전하게 통과해 약 2분 뒤 서울역에 도착했다. 문산을 출발해 파주~일산~행신~신촌 등을 거쳐 서울역으로 향하는 경의선 전동 열차 첫차도 이날 오전 5시 37분께 정상적으로 발차했다. 이 열차는 KTX 첫 차보다 늦게 서소문 구간을 통과한 것으로 확인됐다.

앞서 철도당국은 서울시에서 서소문 철거 공사를 마침에 따라 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인과 선로 점검 등 철도 시설물을 밤샘 복구했다. 이와 함께 작업차량(모터카)과 열차 시운전 등 안전 점검을 병행했다.

코레일은 차량 점검과 정비를 마친 열차들까지 추가로 투입되면 오는 31일부터 모든 열차 운행이 단계적으로 정상화할 것으로 내다봤다. 현재 수도권 광역철도는 전체적으로 정상 운행 중이다.

아울러 코레일은 별도 공지를 통해 강릉·중앙선 KTX-이음 서울~청량리역 구간도 정상 운행을 시작했다고 밝혔다. 이에 따라 열차 운행률도 점차 회복세를 보일 것으로 예상된다.

이날 전체 열차 운행 횟수는 643회로, 평소(758회)보다 115회 중지돼 84.8% 수준의 운행률을 보이고 있다. 차종별로는 KTX와 KTX-이음 등 고속열차가 397회에서 56회 줄어든 341회(운행률 85.9%) 운행된다. ITX-새마을·마음과 무궁화호 등 일반 열차는 361회에서 59회 중지된 302회가 편성돼 83.7%의 운행률을 기록할 전망이다.

그간 모든 역에 임시 정차했던 KTX는 이날부터 정해진 운행 계획에 맞춰 정차한다.

코레일 관계자는 "열차 이용 전 모바일 앱 '코레일톡'이나 홈페이지, 철도고객센터에서 열차 시각과 운행 상황을 계속 확인해달라"고 당부했다.

한편 운행 조정으로 취소된 승차권을 환불할 경우 위약금은 발생하지 않으며, 신용카드로 결제한 승차권은 자동으로 환불 처리된다.