[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 11일

범띠

38년 고집을 부리는 것보다 양보가 먼저다.

50년 언행이 일치되도록 노력한다.

62년 집안에 경사가 가득하다.

74년 가족들의 얼굴이 환하게 빛난다.

86년 지인을 만나 금전 문제가 해결된다.

98년 몸살감기가 호전된다.