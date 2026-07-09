아우디, 상품성 강화 ‘Q5·Q5 스포트백’ 출시…6990만원부터

S-라인 트림에 고객 선호 사양 확대 적용

사진 1_아우디 Q5 0 아우디 Q5./아우디코리아

아우디코리아가 주행 보조 및 편의사양을 강화한 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV) '아우디 Q5'와 '아우디 Q5 스포트백'을 출시하고 판매를 시작한다고 9일 밝혔다.신형 Q5와 Q5 스포트백은 내연기관 및 플러그인 하이브리드(PHEV) 전용 PPC(Premium Platform Combustion) 플랫폼을 기반으로 개발됐다. 기존 디자인과 디지털 경험을 유지하면서 고객 선호도가 높은 주행 보조·편의사양을 확대 적용한 것이 특징이다.특히 모든 S-라인 트림에는 어댑티브 에어 서스펜션과 어댑티브 크루즈 어시스트 플러스를 기본 적용했다. 차고를 상황에 따라 조절해 승차감과 주행 성능을 높였으며, 차선 중앙 유지와 차선 변경 보조 기능으로 장거리 주행 편의성을 강화했다. 헤드업 디스플레이와 360도 서라운드 뷰 카메라도 기본 제공한다.파워트레인은 2.0 TDI 디젤(204마력), 2.0 TFSI 가솔린(204마력), 2.0 TFSI 고성능(272마력) 등으로 구성된다. 디젤 모델에는 아우디 디젤 최초로 MHEV 플러스 시스템을 적용했고, 전 모델에 콰트로 상시 사륜구동과 7단 자동변속기를 탑재했다.실내에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이를 적용했으며, AI 기반 아우디 어시스턴트와 유튜브, 스포티파이, 네이버 지도 등을 이용할 수 있는 애플리케이션 스토어도 지원한다.Q5는 40 TDI 콰트로 S-라인, 40 TFSI 콰트로 어드밴스드, 40 TFSI 콰트로 S-라인, 45 TFSI 콰트로 S-라인 등 4개 트림으로 운영된다. S-라인에는 매트릭스 LED 헤드램프와 디지털 OLED 테일램프, 21인치 휠, 조수석 디스플레이 등 다양한 선택사양도 제공한다.판매 가격은 Q5가 6990만원부터, Q5 스포트백은 7290만원부터다.