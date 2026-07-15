[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 15일

소띠

37년 하찮은 구리가 황금으로 변할 운수다. 49년 좋은 기회가 다시 찾아온다.

61년 금전 운이 다시 들어온다.

73년 뜻대로 소원성취한다.

85년 좋은 시기가 아니니 재충전하고 기다린다.

97년 운이 좋아지니 안색이 밝아진다.