[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 15일

쥐띠
36년 짜증을 부리지 않으니 운이 좋아진다.
48년 현재 상황을 잘 판단해야 한다.
60년 힘든 일이 있어도 복잡하게 생각하지 않는다.
72년 하는 일이 잘 풀린다.
84년 몸의 균형을 잃지 않도록 열심히 운동한다.
96년 소원을 성취한다.
소띠
37년 하찮은 구리가 황금으로 변할 운수다. 49년 좋은 기회가 다시 찾아온다.
61년 금전 운이 다시 들어온다.
73년 뜻대로 소원성취한다.
85년 좋은 시기가 아니니 재충전하고 기다린다.
97년 운이 좋아지니 안색이 밝아진다.
범띠
38년 계약 관계에서 기쁨이 따른다.
50년 지출이 많아지니 자중해야 한다.
62년 하는 일마다 운이 따른다.
74년 소득은 적으나 새로운 소식이 들려온다.
86년 기다리던 운이 한결 좋아진다.
98년 아직은 운이 따라주지 않는다.
토끼띠
39년 생각지 않은 근심만 생긴다.
51년 뜻밖의 재물 운이 가득 하다.
63년 문서와 재물 운이 집안으로 몰려온다.
75년 남의 일에 간섭은 금물이다.
87년 다툼이 발생하니 모임은 피한다.
99년 마음이 따뜻한 사람을 만나는 운세이다.
용띠
40년 병석에서 일어나는 운이다.
52년 집안에 불화 수가 생기니 조심한다.
64년 부족한 재물을 채워 담는 운세다.
76년 힘들게 했던 구설수가 사라진다.
88년 귀인의 도움을 받는 날이다.
00년 취업 소식 운이 찾아오니 기쁘다.
뱀띠
41년 지인 소개로 명의를 만난다.
53년 잃었던 건강을 되찾는다.
65년 흩어져 있던 가족과 다시 단합한다.
77년 건널목은 신경 써서 건너가야 한다.
89년 일이 불리하게 되니 근신한다.
01년 아끼고 나누니 행복해진다.
말띠
42년 소망이 성취되니 거듭 행복해진다.
54년 막혔던 문서 운이 서서히 좋아진다.
66년 큰 손해 보니 투자는 금물이다.
78년 소원을 성취한다.
90년 뜻대로 되니 의기양양하다.
02년 풀리지 않는 일 친인척의 도움을 받는다.
양띠
43년 불길함이 대길함으로 바뀐다.
55년 문서 변동으로 목돈을 얻게 된다.
67년 운수대통하여 집안이 풍요로워진다.
79년 근심이 사라지니 일도 잘 풀린다.
91년 좋은 일만 생기는 시기다.
03년 구설수에 휘 말리니 신경 쓴다.
원숭이띠
32년 잃어버렸던 물건을 되 찾는다.
44년 골목길에 이륜차를 조심해야 한다.
56년 소망하는 것을 빠르게 얻는다.
68년 마음 아팠던 일이 순조롭게 풀린다.
80년 귀인의 도움이 많아진다.
92년 짜증 나도 순조롭게 이행해나간다.
닭띠
33년 귀인이 문에 비치니 운수대통한다. 45년 구설수가 잠시 왔다가 사라진다.
57년 금전 운이 들어와 안색이 밝아진다.
69년 다툼이 생길 수니 모임 장소를 피한다.
81년 좋은 소식이 찾아온다.
93년 기회만 기다리다 원점으로 돌아간다.
개띠
34년 착잡했던 마음이 오후쯤 풀린다.
46년 건강 운이 나빠졌다가 다시 좋아진다.
58년 엉켰던 감정들도 다 풀어진다.
70년 안색에 평온함이 찾아온다.
82년 가족과 함께 즐거운 여행을 떠난다.
94년 서두르지 않으니 여유롭다.
돼지띠
35년 건강 호전으로 집안이 평화로워진다. 47년 착잡했던 기분이 운수대통으로 차츰 좋아진다.
59년 미뤄지던 매매계약이 오후쯤 성사된다.
71년 자리 변동 운으로 이사 수가 생긴다. 83년 바라던 일을 시작하니 안색이 환해진다.
95년 친인척에게 좋은 사람을 소개로 만난다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장