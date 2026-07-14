‘시원한 바닷바람’ 석모도 골프 여행...온천·미식까지

유니아일랜드 더 스파빌, 전 객실 해수 온천 스파

해변 자연경관 만끽 골프장, 정통 중식 식도락도

11 0 유니아일랜드 더 스파빌 전경. / 유니아일랜드 더 스파빌 제공

12 0 유니아일랜드 골프장. / 유니아일랜드 더 스파빌 제공

15 0 유니아일랜드 식음업장 메뉴 예시. / 유니아일랜드 더 스파빌 제공

17 0 유니아일랜드 더 스파빌 객실. / 유니아일랜드 더 스파빌 제공

여름철 멀리 떠나지 않고도 무더위를 피해 짧은 휴가를 즐길 수 있는 근교 여행지에 대한 관심이 커지고 있다. 바다를 바라보며 골프를 즐기고, 온천과 자연 체험까지 가능한 '휴식 중심 여행' 목적지가 주목된다.인천 강화군 석모도에 위치한 '유니아일랜드 골프&스파리조트'는 서해권 여행의 주요 선택지로 떠오르고 있다. 지난해 8월 유니아일랜드 더 스파빌이 새롭게 문을 열면서, 18홀 골프장과 해수온천, 미식, 부대시설을 포함한 복합휴양시설의 면모를 갖췄다.이중 유니아일랜드 골프장은 해변과 섬 특유의 여유로운 분위기 속에서도 다양한 골프의 재미를 느낄 수 있는 곳이다. 지난 2019년 오픈한 골프장은 옛 삼량염전 위에 조성돼 갯벌과 염생식물, 해안이 어우러진 이색적인 경관을 제공한다. 18홀 대중제로 운영되며, 지형에 맞춘 전략적인 플레이를 구사할 수 있어 '샷 밸류'가 높은 골프장으로도 통한다. 각 홀마다 개성이 뚜렷하고 반복되지 않아 지루하지 않다는 평가다. 유니아일랜드 골프장은 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 드림투어 대회 개최로 코스 경쟁력을 인정받기도 했다.이와 함께 해수온천을 즐길 수 있는 것은 유니아일랜드의 가장 큰 특징으로 꼽힌다. 지하 983m에서 끌어올린 약 68℃의 온천수를 활용해 사계절 내내 온천욕이 가능하다. '바다가 마르지 않는 한 영원히 솟아오르는 태초의 해수온천'이라는 별명을 갖고 있으며, 국내외 유수의 온천과 비교해 미네랄 함량이 높은 것으로 알려져 있다.이 해수온천은 유니아일랜드 더 스파빌의 전 객실에서 이용 가능하다. 객실 내 스파가 설치돼 있다. 특히 밤에 별빛을 보며 휴식을 취하는 '낭만'을 제공한다. 호텔은 총 61개 객실을 운영하며 커플형의 디럭스 스파 더블·트윈 2인실 객실, 가족 단위·소모임을 위한 디럭스 스파 패밀리트윈 3인실, 스파스위트 4인실 객실 등으로 구성돼 있다. 객실은 화이트와 우드톤 컬러로 시각적 조화를 살렸고, 고급스러우면서도 모던한 인테리어로 편안한 분위기를 연출했다.부대시설도 휴식의 만족도를 높이는 요소다. 몸의 긴장을 풀고 이완을 경험할 수 있는 건식사우나와 찜질방이 마련됐다. 피트니스 공간에선 다양한 유산소 기구와 근력 운동 기구를 통해 건강을 챙길 수 있다.미식은 유니아일랜드 더 스파빌의 강점 중 하나다. 블랑블랑차이니즈 카페&다이닝은 정통 중식을 중심으로 한식, 이탈리안 요리 등을 선보이는 곳이다. 조식과 중식, 석식 모두 운영되며 베이커리, 차, 음료, 주류도 제공한다. 조식패키지, 석식패키지 등으로 실속 선택지도 마련했다. 단체 이용객 대상으로 한돈과 한우를 활용한 바비큐 메뉴도 운영한다.주변 여행 요소는 여행의 깊이를 더해준다. 유니아일랜드 더 스파빌 인근에는 약 1㎞ 길이의 백사장이 펼쳐진 민머루 해변이 있다. 서해의 낙조 명소로, 석양의 색채를 추억으로 담아갈 수 있다. 갯벌 체험도 가능해 어린이를 동반한 가족 여행객들 사이에서 인기가 크다.유니아일랜드는 해수온천 워터파크와 108홀 규모의 파크골프장 조성을 추진 중으로, 계획이 완료되면 골프장과 호텔, 워터파크를 함께 갖춘 대규모 복합 레저 리조트로 발돋움할 전망이다.윤희준 유니아일랜드 더 스파빌 대표는 "골프와 해수온천, 자연을 함께 즐길 수 있는 복합 휴양시설로 자리매김할 수 있도록 다양한 상품과 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.