[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 19일

토끼띠

39년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.

51년 음식은 급하지 않게 천천히 먹는다.

63년 힘든 문제가 해결한다.

75년 시작도 안 하고 낙심하지 않는다.

87년 안 된다고 하면 나중에도 안 된다.

99년 예의를 지키니 마음이 편하다.