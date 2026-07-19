[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 19일

쥐띠
36년 운이 더욱 좋아지니 바랄 것이 더 없다.
48년 편안한 집에서 편안히 지낸다.
60년 역량(力量)이 부족하면 열심히 보충해야 한다.
72년 몸에 좋은 것은 미리 챙긴다.
84년 거래가 성사될 운이 찾아온다.
96년 원하는 것을 얻는 날이다.
소띠
37년 마음이 안정되니 만사형통할 운수다.
49년 짜증을 내니 운이 안 풀린다.
61년 소원을 성취하게 된다.
73년 마음에 없는 약속을 해서 힘들어진다.
85년 작은 실수도 용납할 수 없는 날이다.
97년 앞장서서 일을 마무리해야 한다.
범띠
38년 욕심내는 것보다 배려가 먼저다.
50년 미워하는 마음을 떨쳐내야 한다.
62년 건강이 호전되는 날이다.
74년 마음의 수양을 쌓아야 한다.
86년 참선하는 마음의 자세로 지낸다.
98년 마음에 드는 사람을 만나는 날이다.
토끼띠
39년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.
51년 음식은 급하지 않게 천천히 먹는다.
63년 힘든 문제가 해결한다.
75년 시작도 안 하고 낙심하지 않는다.
87년 안 된다고 하면 나중에도 안 된다.
99년 예의를 지키니 마음이 편하다.
용띠
40년 행복이 가득한 날이다.
52년 짜증 났던 마음이 오후부터 상쾌해진다.
64년 마음에 드는 일을 해낸다.
76년 바라던 재물 운이 따른다.
88년 예상 밖의 이익으로 어리둥절해진다.
00년 차츰 처음 시작하는 일에도 자신감 생긴다.
뱀띠
41년 서두르지 말고 침착히 대처한다.
53년 뜻대로 되니 의기양양하다.
65년 행운이 따르니 명예도 높아진다.
77년 운수대통하니 일이 순조롭게 풀린다.
89년 두 번째로 가는 길은 제대로 찾아간다.
01년 짜증을 내지 말고 순리를 잘 따라야 한다.
말띠
42년 오전이 지나면 마음이 한결 편해진다.
54년 잔치로 집안에 웃음이 가득하다.
66년 횡재수가 들어오니 바라는 일을 시작해본다.
78년 운이 찾아오니 곧 운수대통한다.
90년 만인이 우러러보는 날이다.
02년 근심스러운 일이 사라진다.
양띠
43년 바라던 소망을 성취한다.
55년 새로운 운이 찾아오는 날이다.
67년 귀인이 집으로 찾아 들어온다.
79년 지인 소개로 좋은 사람을 만난다.
91년 상황이 어려우니 마음을 강하게 가져야 한다.
03년 여러 가지 일이 차분히 해결된다.
원숭이띠
32년 마음속 걱정이 해결된다.
44년 지인과 다툼이 생겼다가 빠르게 화해한다.
56년 지인 덕분에 문서가 빠르게 매매된다.
68년 몸이 점점 좋아진다.
80년 흔들리지 말고 중심을 잘 잡아야 한다. 92년 고민이 사라지는 날이다.
닭띠
33년 그리 만족하지 못하는 날이다.
45년 기다리던 매매 소식이 찾아온다.
57년 일이 지연되어도 짜증 내면 안 된다.
69년 재물 운이 더욱 좋아진다.
81년 참지 못하고 화를 내면 후회한다.
93년 고민 끝에 새로운 희망이 생긴다.
개띠
34년 바라던 문서 운이 따른다.
46년 마음이 편안하니 일도 잘 풀린다.
58년 도움을 주는 귀인이 찾아온다.
70년 지인의 도움이 큰 역할을 한다.
82년 행운이 따르니 기분 좋은 하루다.
94년 마음이 평화로우니 안정을 되찾는다.
돼지띠
35년 걱정스러웠던 문서 운이 확 풀린다.
47년 지인 덕택에 매매가 잘 성사된다.
59년 대길 운이 찾아와 기쁨을 준다.
71년 서북 방향에서 금전 이익이 생긴다
83년 아껴 쓰고 저축해야 한다.
95년 기쁨이 찾아오니 근심이 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장