라브아, ‘K-라이프스타일 스타기업 100’ 선정

해외 유통망 확장 속도

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퍼퓸드 비건 라이프스타일 브랜드 라브아(LAVOIR)가 한국무역협회가 주관하는 'K-라이프스타일 스타기업 100'에 선정됐다고 4일 밝혔다.

K-라이프스타일 스타기업 100은 소비재 분야의 수출 유망 기업 100개사를 선정해 해외 시장 진출과 수출 확대를 지원하는 사업이다. 선정 기업에는 수출 바우처를 비롯해 해외 전시회 참가, 무역진흥자금, 컨설팅 및 교육 등 다양한 지원 프로그램이 제공된다.

라브아는 지난해 '백만불 수출의 탑'을 수상했으며 산업통상자원부 장관 표창을 받았다.

회사에 따르면 라브아는 올해 일본 유통업체 돈키호테 입점과 중국 코스트코 매장 입점, 미국 아마존 판매 등을 통해 해외 유통망을 확대하고 있다.

특히 중국 코스트코 매장 입점으로 한국과 중국, 일본의 코스트코 유통망에 진출하게 됐다고 회사 측은 설명했다.

또한 최근 미국 아마존 판매를 시작했으며, 올해 3분기 중 미국 오프라인 유통 채널 입점도 추진하고 있다.

김동주 라브아 대표는 "국가별 소비자 특성과 유통 환경을 고려한 현지화 전략을 바탕으로 해외 시장 확대를 추진하고 있다"며 "앞으로도 다양한 국가에서 브랜드 인지도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.