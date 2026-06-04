경기지사에 민주 추미애 당선 ‘확실’…첫 여성 광역단체장

개표율 28.7%서 국힘 양향자 후보에 12.88%p 차 선두

0 제9회 전국동시지방선거 경기도지사에 출마한 더불어민주당 추미애 후보가 3일 경기도 수원시 선거사무소에서 출구조사 결과를 지켜본 뒤 기뻐하고 있다. /연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 최대 승부처인 경기도지사 선거에서 추미애 더불어민주당 후보가 양향자 국민의힘 후보를 누르고 당선을 사실상 확정지었다. 이로써 추 후보는 헌정사상 첫 '여성 광역단체장'이라는 타이틀을 거머쥐게 됐다.



3일 중앙선거관리위원회 집계에 따르면 추 후보는 이날 오후 11시 25분 현재(개표율 28.7%) 53.66%의 득표율로 40.78% 득표율을 기록한 양 후보를 12.88%포인트 차이로 앞질렀다.



득표수로는 추 후보가 105만2148표를, 양 후보가 79만9626표를 얻어 25만2522표 차이를 보인다.



지상파 3사와 JTBC 출구조사에서는 각각 26.3%포인트, 19.2%포인트 차이로 추 후보의 승리를 예측한 바 있다.



추 후보는 개표 시작 직후부터 출구조사 결과대로 꾸준히 양 후보를 앞서오다가 승리를 눈앞에 두고 있다.



경쟁자인 양 후보는 오후 11시께 선거 패배를 인정하며 "경기도민의 뜻을 겸허히 받들겠다"는 입장을 밝혔다.



이대로 추 후보가 당선될 경우 최대 광역지자체인 경기도 수장 자리는 민선 7기부터 9기까지 내리 3번에 걸쳐 민주당이 차지하게 된다.



앞서 추 후보는 한준호 의원·김동연 현 지사를 꺾고 과반 득표로 결선 투표없이 본선에 직행했다.



추 후보는 판사(사법), 국회의원(입법), 법무부장관(행정) 등 3부를 두루 거친 이력과 당 대표 당시 '국정농단' 박근혜 전 대통령의 탄핵 정국을 진두지휘한 경력, 국회 법제사법위원장 당시 검찰 개혁을 주도한 추진력 등을 바탕으로 유권자들의 지지를 이끌어냈다.



첨단산업 전문가인 양 후보를 상대로 중앙정부 및 당정과의 소통력을 전면에 내세운 추 후보는 수도권 30분 출근 대전환, 공공주택 55만 호 공급, K-반도체 전주기 생태계 완성 등을 핵심 공약으로 제시해 표심을 잡는 데 성공했다.



한편 다른 후보들의 개표 현황을 보면 개혁신당 조응천 후보가 4.29%, 진보당 홍성규 후보가 0.67%의 득표율을 각각 기록 중이다.