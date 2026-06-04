이삭토스트 ‘포켓몬 스페셜 에디션’, 누적 판매량 17만 개 기록

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이삭토스트는 지난 1일 출시한 ‘포켓몬 스페셜 에디션’이 출시 하루 만에 약 10만 개 판매를 기록했다고 4일 밝혔다.

이번 에디션은 출시 직후 빠른 판매 흐름을 보였다. 출시 첫날 준비 수량의 약 50%가 판매됐으며, 출시 3일 만에 누적 판매량 17만 개를 넘어섰다. 이는 이삭토스트가 선보인 포켓몬 스페셜 에디션 시리즈 가운데 출시 첫날 기준 최고 판매 기록이다.

‘포켓몬 스페셜 에디션’은 기존 시리즈의 연속성을 유지하면서도 수집형 굿즈 요소를 강화한 것이 특징이다. 앞선 시리즈에서는 포켓몬 도감 콘셉트의 메탈 뱃지를 선보였으며, 시리즈별로 차별화된 굿즈를 구성해 소비자들의 관심을 모아왔다.

특히 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 제품 정보 공유와 교환 활동이 활발히 이어지며 소비자 반응도 확산되고 있다. 포켓몬 캐릭터별 굿즈를 수집하거나 인증 콘텐츠를 공유하는 등 다양한 참여형 소비 문화도 나타나는 분위기다.

이번 에디션은 포켓몬 30주년 콘셉트를 반영해 굿즈 디자인에도 변화를 줬다. 기존 평면형 구조에서 벗어나 포켓몬 캐릭터와 배경을 분리한 입체형 디자인을 적용했으며, 움직임 요소를 더해 시각적인 재미를 강화했다.

업계에서는 외식·프랜차이즈 브랜드들의 캐릭터 IP 협업 마케팅이 지속 확대되는 흐름도 이어지고 있다고 보고 있다. 특히 소비자 경험과 수집 요소를 결합한 시즌형 프로모션이 브랜드 접점을 확대하는 전략 중 하나로 활용되는 추세다.

유통업계 관계자는 “최근 캐릭터 IP 협업은 단순 이벤트를 넘어 브랜드 경험과 소비자 참여를 강화하는 방향으로 진화하고 있다”며 “특정 세대의 향수와 팬덤 문화가 결합된 콘텐츠에 대한 소비자 반응도 꾸준히 이어지고 있다”고 말했다.

이삭토스트 관계자는 “포켓몬 스페셜 에디션 시리즈에 관심을 보내준 고객들에게 감사드린다”며 “앞으로도 일상 속에서 즐길 수 있는 다양한 브랜드 경험과 콘텐츠를 지속 선보일 계획”이라고 전했다.