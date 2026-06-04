“지하 전기차 충전소 화재 걱정 마세요”…용인시, AI 자동소화장치 보급

준공 예정 신봉도서관·기흥다목적체육시설에 우선 설치

열화상카메라 기반 24시간 감시·자동 소화 시스템

용 0 용인특례시가 신봉도서관 등 공공기관 지하추자장 전기자동차 충전시설에 설치 중인 인공지능(AI) 자동소화장치 모습. /용인시

용인특례시가 최근 빈발하고 있는 지하주차장 내 전기자동차 충전시설 화재에 신속 대응하기 위한 행보를 본격 시작했다.용인시는 올해 준공 예정인 신봉도서관과 기흥다목적체육시설에 인공지능(AI) 자동소화장치를 설치한다고 4일 밝혔다.AI 자동소화장치는 열화상카메라를 활용해 화재와 이상 온도를 24시간 실시간으로 감지하고, 화재가 발생했을 경우엔 장치가 자동으로 화재 지점으로 이동해 소화포를 가동하는 시스템이다.이 장치는 화재를 초기 단계에서 차단하고 유독가스와 화염 확산을 막아 주변 차량과 시설물로의 피해를 최소화할 수 있다. 또 소화수가 주입될 때 소화포가 간이 수조 역할을 해 차량 냉각과 배터리 열폭주 차단에도 효과가 있을 것으로 기대된다.시는 1억 3200만원의 사업비를 투입해 신봉도서관과 기흥다목적체육시설에 AI 자동소화장치를 우선 설치한다. 신봉도서관에는 전기차 충전면 2면을 보호하는 AI 자동소화장치 1세트가 설치되며, 기흥다목적체육시설에는 전기차 충전면 4면을 보호할 수 있는 2세트가 설치된다.시는 신규 공공건축물에 AI 자동소화장치를 우선 도입한 뒤 운영 효과 등을 분석해 향후 다른 공공건축물에도 확대 적용하는 방안을 검토할 계획이다.시 관계자는 "전기차 이용이 증가하는 만큼 화재 예방과 초기 대응 체계도 더욱 중요해지고 있다"며 "첨단 화재 대응 시스템을 도입해 시민들이 안심하고 공공시설을 이용할 수 있도록 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.