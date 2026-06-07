쿠팡풀필먼트서비스, 물류로봇경진대회 후원…AI 인재 육성 나서

전국 고교·대학 129개 팀 참가

대회 수상자 전원 입사 지원 시 가산점 제공

물류 현장 기반 AI·로봇 기술 역량 경쟁 펼쳐

[쿠팡 이미지4] 2026 ILRC 물류로봇 경진대회에 참여한 학생들의 모습 0 2026 ILRC 물류로봇 경진대회에 참여한 학생들./CFS

쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 스마트 물류 산업을 이끌 AI·로봇 기술 인재 육성에 나섰다.7일 CFS는 과학기술정보통신부, 대구광역시, 정보통신기획평가원(IITP)이 공동 주최한 '2026 ILRC 물류로봇경진대회'에 고용노동부와 함께 공식 후원사로 참여했다고 밝혔다.지난 4~5일 한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스에서 열린 이번 대회에는 전국 고등학교·대학교 129개 팀, 361명이 참가했다. 참가자들은 실제 물류 현장을 구현한 환경에서 무인운반로봇(AGV)의 위치 인식, 자율이동로봇(AMR)의 장애물 회피, 영상처리 기반 객체 인식, 매니퓰레이터 제어 등 AI 기술 활용 역량을 겨뤘다.CFS는 우수한 기술 역량을 보인 2개 팀을 선정해 '쿠팡풀필먼트서비스 대표이사상'을 수여했다. 아울러 대회 수상자 전원에게 향후 입사 지원 시 가산점을 부여하는 등 채용 연계 혜택도 제공한다.정종철 CFS 대표이사는 "미래 물류 산업을 이끌 인재들이 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 확대해 나갈 것"이라며 "채용 연계를 포함한 다양한 프로그램을 통해 기술 인재 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.한편 CFS는 전국 주요 풀필먼트센터에 무인운반로봇(AGV), 자율주행 이동로봇(ACR), 포장 자동화 로봇(오토배거), 로보틱 암 등 AI·로보틱스 기반 자동화 설비를 도입해 물류 운영 효율화와 작업 환경 개선에 나서고 있다.