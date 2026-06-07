AI가 바꾸는 일터…정부, ILO서 ‘사람 중심 전환’ 제시

김영훈 장관, 10일 ILO 총회서 노동권·사회안전망 강조

한국노총·경총과 독일 방문…폭스바겐 공동결정 사례 살펴

김영훈 고용노동부 장관, 질베르 웅보(Gilbert Houngbo) 국제노동기구(ILO) 사무총장과 면담 (3) 0 김영훈 고용노동부 장관이 5월 21일 서울 포시즌호텔에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장과 악수하고 있다. /고용노동부

김영훈 고용노동부(노동부) 장관이 국제노동기구(ILO) 총회에서 '사람 중심 AI 전환'을 한국의 노동정책 방향으로 제시한다. 인공지능(AI) 확산으로 일자리와 노동조건, 노사관계 변화가 전 세계 노동시장의 핵심 과제로 떠오르자 노동자 권리 보호와 사회안전망 강화, 사회적 대화를 함께 다루겠다는 구상이다.노동부는 김 장관이 8일부터 10일까지 스위스 제네바에서 열리는 제114차 ILO 총회에 정부 수석대표로 참석한다고 7일 밝혔다. 김 장관은 10일 본회의에서 '사람 중심 AI 전환'을 주제로 정부대표 연설에 나선다.올해 ILO 총회는 사무총장 보고서 '선택의 순간: 양질의 일자리를 위한 인공지능 활용'을 중심으로 AI가 노동시장과 산업구조에 미치는 영향을 논의한다. 김 장관은 연설에서 AI 전환 과정에서도 인간의 존엄과 노동의 가치가 중심이 돼야 한다는 점을 강조하고, 노동자 권리 보호와 사회안전망 강화, 사회적 대화를 바탕으로 한 한국의 산업전환 정책을 소개할 예정이다.이번 총회에는 이학영·김위상·김주영·김형동 의원과 김지형 경제사회노동위원회 위원장도 함께 참석한다. 국회와 사회적 대화기구가 AI·산업전환 의제 논의에 함께 참여하는 것이다.김 장관은 총회 기간 질베르 웅보 ILO 사무총장과 만나 한국의 고용노동 정책 경험 공유와 AI 분야 협력 확대 방안을 논의한다. '한-ILO 협력사업 파트너십 리셉션'도 열어 캄보디아, 파라과이, 베트남, 몽골 등 주요 수혜국 대표단과 협력사업 성과를 공유한다. 한국은 2024년부터 올해까지 3년간 166억원을 투입해 개도국의 직업훈련, 청년고용, 산업안전, 사회적연대경제 분야 제도개선과 국제노동기준 이행 역량 강화를 지원하고 있다.정부는 AI·디지털 전환이 산업현장의 노사관계 변화로 이어지는 만큼 사회적 대화 모델도 함께 살핀다. 총회 이후 대표단은 한국노총·한국경총과 함께 독일을 찾아 폭스바겐 공동결정 제도 등 산업전환 과정에서 노사정 협력이 작동한 사례를 들여다볼 예정이다.노동부 관계자는 "과거 ILO 총회가 한국 노동 현실을 설명하는 데 무게가 있었다면, 이번에는 AI 전환 등 국제 노동의제에서 한국의 역할을 넓히는 데 초점을 뒀다"며 "독일 방문을 통해 산업전환 과정에서 사회적 갈등을 줄이고 지속가능한 전환을 추진할 시사점을 찾겠다"고 말했다.