한국, 세계 최초 ‘마스터 오브 스페셜티 커피’ 도입…SCA 최고 자격증 선보인다



1 SCA 최고경영자(CEO) 야니스 아포스톨로풀로스(Yannis Apostolopoulos)





글로벌 커피 산업을 이끄는 스페셜티 커피 협회(SCA)가 세계 최초로 최고 권위의 커피 전문가 육성 프로그램인 ‘마스터 오브 스페셜티 커피(Master of Specialty Coffee)’를 한국 시장에 먼저 선보인다.





SCA는 9일 서울 포시즌스호텔에서 미디어 간담회를 열고, 글로벌 커피 업계의 새로운 이정표가 될 신규 인증 프로그램의 세부 운영 계획을 공식 발표했다. 이번 마스터 과정은 기존의 바리스타·로스터·센서리(향미 평가) 전문가 교육 체계를 한 단계 넘어, 커피 산업 전반을 관통하는 글로벌 리더 양성을 목적으로 기획됐다.





이번 프로그램의 핵심은 기술 중심의 기존 교육에서 탈피해 종합적인 비즈니스 역량을 다룬다는 점이다. 교육 과정은 커피 추출과 로스팅 등 전통적인 기술 영역은 물론이고 △과학적 분석 △지속가능한 공급망(SCM) 구축 △글로벌 비즈니스 전략 △조직 리더십 등을 아우르는 통합 커리큘럼으로 구성된다. 업계 관계자들은 와인 시장의 최고 권위인 '마스터 소믈리에(Master Sommelier)'와 유사한 형태의 최고 수준 자격 체계가 될 것으로 기대하고 있다.





SCA가 세계 최초 운영 국가로 한국을 낙점한 배경에는 한국 커피 시장의 독보적인 위상이 자리 잡고 있다. 한국은 수준 높은 스페셜티 커피 소비 문화와 두터운 전문 인력 인프라를 동시에 갖추고 있어, 글로벌 커피 트렌드를 선도하는 핵심 마켓으로 평가받는다.





야니스 아포스톨로풀로스 SCA CEO는 간담회에서 “한국은 전 세계에서 가장 혁신적인 커피 문화와 뛰어난 전문가 집단을 보유한 국가”라며 “미래 커피 산업을 이끌어갈 글로벌 리더를 양성하기 위한 출발점으로 가장 적합한 시장”이라고 강조했다. 피터 줄리아노 수석 고문 역시 “현대 커피 산업은 과거와 비교할 수 없을 정도로 복합적인 전문성을 요구한다”며 “이번 마스터 과정은 이러한 역량을 객관적으로 검증하는 새로운 글로벌 기준이 될 것”이라고 설명했다.





최상위 자격증인 만큼 지원 자격과 검증 절차는 매우 까다롭다. 지원자는 △SCA 디플로마(Diploma) 전 과정 수료 △Q 그레이더(커피 감별사) 자격 보유를 기본 요건으로 하며, 일정 수준 이상의 실무 경력 입증 서류와 추천서를 필수 제출해야 한다. 1차 서류 심사 및 면접을 통과한 이후에도 생두 평가, 로스팅, 지속가능성, 리테일 운영 등 현장 중심의 심층 평가를 모두 통과해야 최종 자격이 부여된다.





SCA는 올해 하반기부터 국내 수강생 모집과 본격적인 교육 운영에 돌입할 예정이다. 세부적인 전형 일정과 커리큘럼은 SCA 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개된다.