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사회

[카드뉴스] 2026 상반기 신조어 총정리 … ‘신조어 활용 가이드’

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박종규 기자

승인 : 2026. 07. 24. 08:00

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[카드뉴스] 2026 상반기 신조어 총정리 … '신조어 활용 가이드'
"멘고멘고? 할렐야르? 톤망진창?" 요즘 SNS에서 자주 보이는 신조어, 한 번에 정리해 드립니다.

[감성 리액션 신조어]
① 감다살 : 감 다 살아있네. 센스가 좋다
② 감다뒤 : 감 다 뒤졌네. 센스가 없다
③ 기대컨 : '기대컨트롤'의 줄임말로 기대감을 조절해 심망감을 줄임
④ 동결건조 : 얼려서 영원히 간직하고 싶다는 뜻

[일상에서 자주 쓰는 표현]
① 샤갈 : 욕설을 순화한 감탄사
② 아자스 : 아리가토 고자이마스의 줄임말
③ 멘고멘고 : 미안하다는 일본어 '고멘'에서 파생 
④ ~야호 : 갸루문화에서 가볍게 건내는 인사

[인터넷 유행어]
① 야르 : 기분 좋을 때 감탄사
② 꺄르 : 기분 좋을 때 감탄사, 꺅+야르가 만난 합성어 
③ 할렐야루 : 야르, 꺄르의 상위 버전, 할렐루야+야르의 합성어
④ 가슴에 국밥 쏟음 : 훈훈하거나 감동적인 상황을 보고 마음이 따뜻해졌다는 뜻

[SNS 유행 표현]
① 밤티 : 별로다, 촌스럽다, 못생겼다.
② 드렁슨 : 코고는 소리에 '슨'을 붙임
③ 진지스칸 : 가벼운 분위기에 혼자 진지한 사람
④ ~한지 감도 안 옴 : 해당 행동에 대한 강조

[커뮤니티 신조어]
① 영크크 : 영크레이터 크루의 줄임말로 젊은 세대의 감성, 트렌드함
② 늙크크 : 영크크의 반대, 올드한 감성이나 '영포티' 감성 
③ 톤망진창 : 안어울리는 화장이나 의상
④ 주먹자로 : 비만 치료제 '마운자로' 맞을 돈이 없어 주먹으로 배를 때리는 다이어트

[알아두면 좋은 신조어]
① 젬민이 : 제미나이한테 모든걸 의존하는 사람
② 멘헤라 : 애정결핍과 집착이 심한 사람
③ 테무인간 : 겉모습만 그럴싸한 사람
④ 기카노보 : 기본카메라 노보정의 줄임말로 원본 사진을 뜻함

여러분은 몇 개나 알고 계셨나요?
· 이미 다 알고 있었다 
· 절반은 처음 들었다

친구에게 공유해서 신조어 테스트 해보세요!




박종규 기자

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