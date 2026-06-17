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청도군, 소통 협력 주간 행사 개최…새로운 협력 모델 구축

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청도 박영만 기자

승인 : 2026. 06. 17. 10:20

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작은 시도와 전국의 협력이 연결되는 장
청도 상상마루서 18~19일 개최
출범식,대통령실, 행정안전부, 경북도,민관관계자 참여
2026 청도 소통협력주간 행사 개최
청도상상마루개관 포스터
경북 청도군 옛 공용버스터미널 부지에 도시재생사업으로 조성된 '청도 상상마루'가 주민과 지역 활동가, 행정이 함께하는 협력 거점으로 자리매김하고 있다.

청도군과 청도혁신센터는 18일부터 19일까지 이틀간 청도 상상마루에서 '2026 청도 소통협력 주간' 행사를 개최한다.

'작은 시도가 변화를 만듭니다'를 주제로 열리는 이번 행사는 중간지원조직과 로컬크리에이터, 귀농·귀촌인, 지역 창업가, 주민 등이 한자리에 모여 교류와 협력의 장을 만드는 데 초점을 맞췄다.

행사 기간 상상마루 실내외 공간에서는 전시와 공연, 북토크, 생활문화 체험, 미식 프로그램, 힐링 프로그램, 공간 투어 등 다양한 참여형 프로그램이 운영된다.

방문객들은 도시재생을 통해 새롭게 조성된 공간을 둘러보며 사람과 활동, 지역 자원이 연결되는 소통협력 공간의 의미를 직접 체험할 수 있다.

특히 이번 행사에서는 행정안전부의 '지역 주도 민관협력체계 구축·확산 사업' 전국 출범식도 함께 열린다.

19일 상상마루 3층에서 열리는 출범식에는 대통령실과 행정안전부, 경상북도, 청도군, 민관협력 관계자 등 200여 명이 참석해 지역 문제 해결을 위한 협력 모델과 추진 방향을 공유할 예정이다.

'지역 주도 민관협력체계 구축·확산 사업'은 민간과 행정, 공공기관, 산업계, 학계가 함께 지역 현안을 해결하는 협력 체계를 구축하기 위한 사업으로 전국 7개 광역권 지역지원조직이 참여하고 있다.

청도혁신센터 관계자는 "이번 소통협력 주간은 주민들의 작은 시도와 전국 각지의 협력이 한 공간에서 만나는 자리"라며 "청도에서 시작된 다양한 실험과 협력이 지역을 넘어 더 큰 변화로 이어지길 기대한다"고 말했다.
박영만 기자

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