고덕희 고양시의원 “폐쇄된 게이트볼장 부지 처리 신속히 추진해야”

일산동 폐쇄 게이트볼장 부지 활용한 공영주차장 확장사업 조속 추진 지적

사업 방향, 예산 확보 완료 등 각종 심의 절차로 행정 절차 지연에 쓴소리

고덕희 고양시의원이 “행정 지연으로 멈추고 방치된 게이트볼장 속히 주차장으로 추진하라”며 제304회 임시회 제1차 본회의에서 5분 발언을 이어가고 있다./고양시의회 0 고덕희 고양시의원이 "행정 지연으로 멈추고 방치된 게이트볼장 속히 주차장으로 추진하라"며 제304회 임시회 제1차 본회의에서 5분 발언을 이어가고 있다./고양시의회

고양특례시의회 건설교통위원회 소속 고덕희 의원(국민의힘)이 시 집행부에 폐쇄 게이트볼장 부지를 활용한 일산 제1공영주차장 확장사업의 조속한 추진을 촉구했다.고 의원은 17일 열린 제304회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "2005년 조성된 게이트볼장이 이용자 감소로 사실상 운영되지 못하다가 2024년 폐쇄됐지만, 현재까지도 시민 누구도 이용하지 못하는 유휴공간으로 남아 있다"며 공영주차장 건립 필요성을 언급했다.그는 "현장을 직접 확인한 결과 방치된 부지에는 잡초와 쓰레기가 남아 있었던 반면, 바로 옆 일산 제1공영주차장은 만성적인 주차난으로 평일은 물론 주말과 야간에도 부족 현상이 반복되고 있다"고 지적했다.또 고 의원은 "현재 일산 제1공영주차장은 면적 663㎡, 주차면은 14면에 불과하고 부지 형태도 'ㄴ'자형 비정형 구조로 공간 활용에 한계가 있다"며 "바로 옆 470.9㎡ 규모의 공공부지를 활용해 주차장을 확장하는 것은 주민들이 수년간 요구해 온 숙원사업"이라고 강조했다.고 의원은 "사업 방향은 이미 정해졌고 예산도 확보됐음에도 도시관리계획 변경과 각종 심의 절차 등 행정절차가 지연되면서 사업 추진에 차질을 빚고 있다"며 "주민들이 원하는 것은 계획서가 아니라 실제 결과"라고 지적했다.또한 "이번 사업은 별도의 토지 매입이 필요 없고 예산도 확보된 상태인 만큼, 행정이 해야 할 일은 이미 결정된 사업을 신속하게 추진해 시민들이 체감할 수 있도록 만드는 것"이라며 "현재 상황은 전형적인 행정 지연 사례"라고 비판했다.이날 고 의원은 집행부에 도시관리계획 변경 및 관련 심의 절차의 신속한 마무리, 공사 일정 차질 방지를 위한 철저한 사업 관리, 일산역·일산시장·중산동 구도심 상권 일대 추가 주차 확충 대책 마련 등을 공식 요청했다.고 의원은 발언을 마무리하며 "시민들은 거창한 개발사업보다 일상 속 불편이 해결되기를 원한다"며 "주차 문제는 시민 삶의 질과 직결되는 대표적인 생활민원인 만큼, 일산 제1공영주차장 확장사업이 더 이상 지연되지 않고 조속히 추진될 수 있도록 집행부의 적극적인 노력을 당부드린다"고 말했다.