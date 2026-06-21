AX 방점 찍은 SKT의 청사진…“사원 AI와 문제 해결하는 조직”

지난 19일 본사 사옥에서 설명회 개최

김인수 팀장, 회사 업무 방식 재설계

직급없는 작은 조직 AX 샌드박스 도입

AI 에이전트 '에이닷 비즈 코워크'도

"비즈니스 모델 혁신…AX 선순환 계획"

clip20260619232107 0 지난 19일 서울 SK텔레콤 타워에서 'SKT AX 도입 현황'을 설명하고 있는 김인수 AI Board 팀장의 모습. /최인규 기자

"또 다른 사원인 인공지능(AI)과 함께 문제를 해결하도록 하는 게 SK텔레콤의 AI 전환(AX)입니다."지난 19일 서울 SK텔레콤 타워에서 열린 'SKT AX 도입 현황' 설명회에서 김인수 AI Board 팀장이 한 말이다. 김 팀장은 지난해 8월에 최고경영자(CEO) 직속으로 AI 도입·확산을 위해 만들어진 AI Board의 실무자다. 현재 회사가 추진하고 있는 'AX 혁신 2.0'을 최일선에서 주도하고 있는 인물이다.김 팀장은 사원 번호를 부여받게 될 AI 에이전트가 수단이 아니라 목적인 만큼, AX를 같이 진행하겠다고 강조했다. 그는 "(AX는) 단순히 AI를 도입하는 게 아니라 우리의 일을 신입사원인 AI에 위임하는 것"이라며 "이 관점에서 어떻게 구체적으로 나아가야 할지 모색하고 있다. AI와 함께 일할 수 있도록 회사의 업무 방식을 근본적으로 재설계 중"이라고 설명했다.김 팀장의 얘기처럼 AX에 방점을 찍은 SKT는 일하는 방식을 개편하고자, 일종의 실험을 진행하고 있다. 대표적으로 'AX 샌드박스' 제도다. 이 제도는 직급과 부서 등 구분 없이 수평적으로 운영되는 작은 조직이다. 지난 3월부터 사내 독립회사인 AI CIC에서 시범적으로 운용하고 있는데, 다른 조직과 비교했을 때 업무 기획부터 의사결정을 내리기까지 걸리는 시간이 짧다는 게 김 팀장 주장이다. 김 팀장은 조직 전체로 확대하는 방안을 구상 중이라고 했다.회사 고유의 AI 에이전트인 '에이닷 비즈 코워크' 베타 버전을 적용한 상태이기도 하다. 이는 회사만의 AI 에이전트이기에 외부로 민감한 정보가 새어나갈 일도 없다. 이에 직원들은 자유롭게 자신의 업무를 AI에 학습시키고, AI는 실행 계획 수립과 검증 등을 대신 수행하고 있다. 특히 개발 직군은 물론 비개발 직군까지 적극적으로 활용 중이다.김 팀장은 이런 노력이 문화로 정착될 수 있도록 직원들 간 자유롭게 논의하는 자리를 만들어가고 있다고도 했다. 김 팀장은 "조직의 학습 속도가 중요하다"며 "그래서 일주일에 한 번씩 오전 8시 30분에 모여 커피를 마시면서 재밌게 얘기한다. 한 달에 한 번씩 핵심적인 부분을 협의하는 자리도 있는데, 다 같이 문제를 풀고 자신만의 노하우를 공유하고 있다"고 말했다.그는 정재헌 CEO의 강력한 의지가 더해져 효과가 극대화하고 있다고도 귀띔했다. 실제로 올해 회사 내부적으로 진행한 '2026 SKT AX 챌린지'를 개최해 무려 54개 팀(115명)이 참가했는데, 절반이 비개발 직군 직원이었다고 한다. AI에 대한 이해도가 높은 개발 직군의 참여도가 높을 것이라는 예상을 뒤엎은 셈이다.SKT 관계자는 "구성원 개개인의 AI 경험이 회사 전체의 변화로 이어지게 함으로써 조직 생산성을 획기적으로 향상토록 하겠다"며 "비즈니스 모델까지 혁신할 수 있도록 AX의 선순환을 만들어 갈 계획"이라고 밝혔다.