혼인율, 8년 만에 최다…결혼 준비에 유용한 카드는?

예식장, 가전·가구, 신혼여행별 유용한 카드 달라져

결제 전 미리 비교해야 적립·할인 극대화

clip20260618170417 0 신세계백화점이 지난해 라이프스타일 위크 행사를 진행하고 있다. /신세계백화점

혼인율이 9분기 연속 상승세를 보이고 있는 가운데, 신혼부부들은 어떤 카드로 결혼을 준비해야 가장 큰 혜택을 받을 수 있을지 고민이 깊어진다. 예식장부터 가전·가구, 예물, 신혼여행 준비까지 결혼 준비에 수천만원의 비용이 들어가는 만큼, 카드 선택에 신중해질 수 밖에 없다.결혼 준비 항목이 다양한데, 이 때마다 챙겨야 할 카드는 달라진다. 카드 할인 행사가 따로 적용되지 않는 예식장 및 예물 비용 결제에는 할인 한도가 없는 롯데카드의 '디지로카 런던'을, 가전·가구 구매에는 '신세계 신한카드 Best Fit'이나 '삼성카드&마일리지 플래티넘'을 선택하면 도움이 될 수 있다. 신혼여행 준비에는 낮은 연회비에도 혜택이 쏠쏠한 '하나 트래블로그 신용카드'가 주목된다.18일 국가데이터처에 따르면 올해 1분기 혼인 건수는 6만2309건으로, 전년 동기 대비 6.1%(3609건) 증가했다. 지속 하락했던 혼인율은 2024년 1분기 반등하면서 9분기 연속 증가세를 이어가고 있다.먼저 예식장과 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 비용 결제의 경우, '무제한 할인'이 관건이다. 보통 신용카드는 전월 실적을 채워야만 되거나 사용액 기준을 충족해야 캐시백 등을 제공한다. 또 월 최대 할인 한도 등이 있어 수천만 원을 결제해도 몇만원 수준의 할인에 그칠 때가 많다.롯데카드의 '디지로카 런던'은 이 같은 조건들을 모두 없앴다. 실적·한도 상관없이 최대 1.7%(즉시결제)의 캐시백을 제공한다. 국내 예식장 비용 평균이 2000~3000만원대인 점을 고려하면 약 50만원의 캐시백을 돌려받을 수 있게 된다. 스드메 비용도 몇백만원에서부터 몇천만원까지 들어 캐시백 금액이 적지 않다.가전·가구에 필요한 카드는 구매 장소가 어디냐에 따라 달라진다. 백화점에서 구매 예정이라면 '신세계 신한카드 Best Fit'이 적합하다. 이 카드는 신세계백화점 이용 시 한도없는 3% 할인과 최대 5개월 무이자 할부 서비스를 제공하기 때문이다. 또 해외 결제 시 2% 할인을 제공해 신혼여행 때 챙길 수 있는 카드다.쿠팡 등 온라인 쇼핑몰 플랫폼에서 가전·가구를 구매하는 소비자도 많다. '삼성카드&마일리지 플래티넘' 카드도 좋은 선택지가 된다. 쿠팡 가전 즉시할인 카드로 삼성카드가 자주 등장하는 데다 해당 카드는 1000원당 1마일리지를 적립 한도 없이 쌓아주기 때문이다. KB국민 쿠팡 와우카드가 4% 적립이긴 하지만 월 적립 한도가 최대 4만원 수준이라 큰 규모의 금액을 결제할 때는 적립금이 부족하다고 느낄 수 있다.신혼여행의 경우, 공항 라운지 무료 이용과 해외 이용 수수료 면제, 환전 수수료 100% 우대 등이 중요하다. '하나 트래블로그 신용카드'는 국내뿐 아니라 하와이, 유럽 등 전세계 1200여개 공항 라운지 이용을 무료로 제공하고, 해외 이용 수수료가 전액 면제된다. 항공·면세점 이용 시 전월 실적에 따라 최대 3%까지 적립해준다.한편 결혼 후에는 쇼핑 중심 카드에서 생활밀접형 카드로 옮겨가는 흐름이다.' 삼성카드 iD 달달할인'은 관리비, 통신비, 보험료, 렌탈료 등을 자동이체 시 10% 결제일 할인을 제공한다. 또 3대 대형마트 5% 할인과 주유 할인, 넷플릭스 등 스트리밍 50% 할인까지 묶여 있어 신혼부부에게 적합한 상품으로 전해진다.업계 관계자는 "결혼 준비처럼 큰 금액을 사용할 때 신용카드 실적이나 포인트를 쌓아두는 것이 좋다"며 "결제 전 다양한 상품들을 비교해야 최대한 많은 할인·적립을 받아볼 수 있다"고 밝혔다.