[단독] 에이블리, 익일 배송 서비스 ‘도착보장’ 론칭…물류 인프라 3.6배 확대

1만800평 규모 물류 인프라 구축…익일배송 체계 가동

패션 카테고리 시작으로 적용 확대, 셀러 부담 완화

clip20260621090721 0 에이블리 CI./

에이블리가 익일 도착 보장 서비스를 앞세워 패션 플랫폼 물류 경쟁에 속도를 낸다. 입점 셀러 상품을 물류센터에 사전 입고한 뒤 주문 즉시 출고하는 풀필먼트 기반 배송 모델로 빠른 배송 수요 대응과 셀러 물류 부담 완화를 동시에 노린 행보다.21일 업계에 따르면 에이블리는 오는 22일 입점 셀러 대상 배송 서비스 '도착보장'을 공식 론칭한다. 이를 위해 기존 서울 성수동 자체 풀필먼트센터 3000평에 더해 곤지암 지역 전문 풀필먼트 업체와 협력해 7800평 규모의 물류 처리 공간을 추가 확보했다. 이에 따라 에이블리의 셀러 물량 처리 공간은 총 1만800평으로 확대됐으며 월 최대 100만건, 연간 최대 1200만건의 물량 처리가 가능할 것으로 알려졌다.도착보장은 셀러가 상품을 에이블리 물류센터에 미리 입고해두면 고객 주문 즉시 창고에서 출고돼 정해진 도착 예정일까지 배송을 보장하는 서비스다. 셀러가 주문 접수 후 직접 상품을 포장하고 발송할 필요 없이 입고, 보관, 출고, 배송 등 물류 전 과정을 에이블리 시스템이 일괄 처리하는 방식이다.배송 기준은 평일과 주말·공휴일에 따라 달리 적용된다. 평일에는 밤 12시 전 주문 시 다음날 도착이 보장되며 토·일요일과 공휴일에는 밤 10시 전 주문하면 다음날 받아볼 수 있다. 에이블리는 우선 패션 카테고리를 중심으로 서비스를 시작한 뒤 적용 범위를 순차적으로 확대할 계획이다.이번 서비스는 에이블리가 2021년부터 자체 풀필먼트 기반으로 운영해온 빠른 배송 서비스 '오늘출발'과 별개로 운영된다. 기존 오늘출발이 입점 판매자가 설정한 시간 전까지 주문하면 당일 출고를 보장하는 방식이었다면, 도착보장은 상품을 사전에 물류센터에 입고해 주문 즉시 출고하는 풀필먼트 기반 익일 도착 서비스라는 점에서 차이가 있다.업계에선 에이블리가 이번 도착보장 도입을 계기로 셀러 대상 물류 서비스를 본격 확대할 것으로 보고 있다. 특히 소규모 판매자 비중이 높은 에이블리 특성상 상품 보관부터 포장, 출고, 배송까지 아우르는 물류 서비스가 셀러 확보 경쟁에서 차별화 요소로 작용할 수 있다는 평가다.도착보장 서비스 이용 비용은 셀러별 상품 특성과 물류 규모에 따라 차등 적용될 예정이다. 입고·보관·출고·배송 비용은 상품 부피와 취급 상품 수(SKU), 월간 출고 물량, 이용 서비스 범위 등을 종합적으로 고려해 책정되는 것으로 파악됐다.빠른 배송은 패션 플랫폼 업계의 주요 경쟁 요소로 부상하고 있다. 소비자들의 배송 속도 기대치가 높아지는 가운데, 플랫폼 입장에서는 배송 안정성을 높이는 동시에 셀러의 운영 부담을 줄이는 것이 거래액 확대와 서비스 체류 시간 증가로 이어질 수 있어서다. 업계에서는 에이블리가 높은 월간활성이용자수(MAU)를 기반으로 물류 인프라까지 강화할 경우 플랫폼 경쟁력이 한층 커질 것으로 보고 있다.에이블리 관계자는 "입점 셀러 대부분이 소규모로 운영되다 보니 주문 처리부터 배송까지 직접 감당해야 하는 부담이 컸다"며 "셀러가 상품 기획과 판매에 집중할 수 있는 환경을 지원하기 위해 이번 서비스를 도입했다"고 말했다. 이어 "배송 지연이 발생할 경우 내부 운영 기준에 따라 대응할 방침"이라며 "고객 불편을 최소화하는 방향으로 서비스를 운영할 계획"이라고 덧붙였다.