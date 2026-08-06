트리니티항공, SSC 모델 선언…“고객 맞춤형 항공사로”

6일 소노펠리체컨벤션서 브랜드 런칭 행사

'트리니티 그레이' 적용한 유니폼 첫 공개

Photo_4 2 0 트리니티항공 새 유니폼. /트리니티항공

Photo_3 0 트리니티항공 새 유니폼. /트리니티항공

트리니티항공(티웨이항공)이 새로운 사업 모델인 'SSC(Selective Service Carrier)'를 공식 선언했다. 대형항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC) 등 기존 항공사 구분을 넘어 고객 필요에 맞춘 서비스를 제공하겠다는 전략이다. 편안한 착용감과 활동성을 높인 신규 유니폼도 처음 공개하며 본격적인 브랜드 출범을 알렸다.트리니티항공은 6일 서울 소노펠리체 컨벤션에서 '트리니티항공 브랜드 론칭 & 유니폼 런웨이' 행사를 개최했다.이번 행사는 사명 변경 이후 처음 열린 공식 행사다. 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)와 서비스 혁신 방향을 대내외에 소개하기 위해 마련됐다. 행사에서는 객실승무원과 운항승무원 등 임직원이 직접 런웨이에 올라 신규 유니폼을 선보였다.트리니티항공은 'Relaxed and Reliable(편안하고 신뢰할 수 있는 항공사)'를 새로운 브랜드 미션으로 제시했다. 안전과 신뢰를 바탕으로 고객에게 편안한 여행 경험을 제공하고, 소노트리니티그룹의 호스피탈리티 역량과 네트워크를 활용해 이동과 체류가 하나로 이어지는 새로운 여행 경험을 제공하겠다는 구상이다.이를 위해 고객이 중요하게 생각하는 핵심 서비스를 노선 특성과 여행 목적에 맞춰 제공하는 새로운 사업 모델 'SSC'를 선언했다. 서비스를 획일적으로 확대하기보다 고객이 여정마다 필요로 하는 서비스를 선별해 제공하는 것이 핵심이다. 관련 서비스는 트리니티항공 이름으로 운항이 시작되는 올해 말부터 순차적으로 도입될 예정이다.트리니티항공은 올해 2월 인천국제공항에 프리미엄 체크인 카운터를 운영하기 시작했다. 앞으로 공항 라운지를 비롯해 기내 엔터테인먼트(IFE), 기내 와이파이(IFC), 프리미엄 기내식 등 고객 맞춤형 서비스를 순차적으로 확대할 계획이다.소노트리니티그룹의 호텔·리조트 등 호스피탈리티 인프라와 연계한 신규 로열티 프로그램도 선보인다. 항공과 숙박을 연계한 통합 멤버십 서비스를 통해 차별화된 고객 경험을 제공한다는 방침이다.연내에는 장거리 노선을 중심으로 기내식 서비스도 전면 개편한다. 기존 장거리 노선뿐 아니라 자카르타와 싱가포르 등 중거리 노선까지 서비스를 확대한다. 장거리 노선은 편도 기준 두 차례, 중거리 노선은 한 차례 기내식을 제공할 예정이다. 비즈니스 클래스에는 샐러드·과일·빵 등 사이드 메뉴와 와인·맥주를 추가하고, 이코노미 클래스도 샐러드와 음료 구성을 강화하는 등 서비스 수준을 높인다.이날 공개된 신규 유니폼은 브랜드 메인 컬러인 '트리니티 그레이'와 포인트 컬러인 '로즈 골드'를 적용했다. 클래식한 테일러링과 정제된 실루엣을 바탕으로 안정감과 신뢰감을 표현했다. 기능성 스트레치 소재와 활동성을 높인 디테일을 반영했다. 특히 운항승무원 유니폼에는 장거리 운항과 계절별 기온 변화를 고려해 기존에는 없던 가디건을 새롭게 도입했다.트리니티항공 관계자는 "이번 리브랜딩은 단순히 사명을 변경하는 것이 아니라 고객이 트리니티항공을 선택해야 하는 이유를 새롭게 만들어가는 과정"이라며 "새로운 비전 실현과 비즈니스 모델을 기반으로 고객이 가장 중요하게 생각하는 서비스에 집중하고, 항공과 호스피탈리티를 결합한 통합 서비스를 통해 글로벌 항공사로 도약하겠다"고 말했다.