‘삼전닉스’ 계약학과 합격선, 서울대 자연계 추월…지방의대 근접

정시 최종등록자 70%컷 기준…국수탐 백분위 평균 96.2점

서울대 자연계 평균 95.8점보다 높아…계약학과 선호 뚜렷

한양대 반도체공학과 98점 최고…지방권 의대 평균 97.2점도 넘어

0621142629995431 0 삼성전자 서초 사옥(왼쪽)과 SK하이닉스 청주 캠퍼스.

반도체 호황이 대학 입시 판도까지 흔들고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 취업이 연계된 이른바 '반도체 계약학과' 정시 합격선이 서울대 자연계열 평균을 넘어선 것으로 나타났다. 의대 쏠림이 여전한 가운데 최상위권 자연계 수험생 선택지가 의대에서 반도체 계약학과까지 넓어지는 모습이다.21일 종로학원이 대입정보포털 '어디가'에 공개된 2026학년도 정시 합격점수를 분석한 결과, 삼성전자·SK하이닉스 반도체 계약학과 5곳의 국어·수학·탐구 백분위 평균 합격점수는 96.2점으로 집계됐다. 이는 의약학계열을 제외한 서울대 자연계열 일반학과 평균 95.8점보다 0.4점 높은 수준이다. 합격점수는 최종 등록자 70%컷을 기준으로 했다.의대 합격선과의 격차도 크지 않았다. 전국 38개 의대의 정시 합격점수는 경인권 의대가 99.0점으로 가장 높았고 서울권 의대 98.8점, 지방권 의대 97.2점 순이었다. 반도체 계약학과 평균은 의대 전체 합격선보다는 낮았지만 지방권 의대와는 1점 안팎 차이에 그쳤다.대학별로는 SK하이닉스와 계약한 한양대 반도체공학과가 98점으로 가장 높았다. 이는 지방권 의대 평균보다 0.8점 높은 점수다. 이어 고려대 반도체공학과 97점, 성균관대 반도체시스템공학과 96점, 서강대 시스템반도체공학과와 연세대 시스템반도체공학과가 각각 95점으로 나타났다.기업별로는 SK하이닉스 계약학과의 합격선이 삼성전자 계약학과보다 높았다. 한양대·고려대·서강대 등 SK하이닉스 계약학과 3곳의 평균 백분위는 96.7점으로, 성균관대·연세대 등 삼성전자 계약학과 2곳 평균 95.5점보다 1.2점 높았다.반도체 계약학과는 기업과 대학이 협약을 맺고 산업 수요에 맞춘 교육과정을 운영하는 학과다. 기업이 등록금 등을 지원하고 졸업 후 채용을 보장하는 경우가 많아 수험생과 학부모 선호도가 높다. 최근 인공지능 산업 확산과 메모리 반도체 호황, 대기업 성과급 기대감 등이 맞물리며 합격선 상승으로 이어진 것으로 분석된다.2027학년도 입시에서는 최상위권 자연계 합격선의 변동성이 더 커질 수 있다는 전망도 나온다. 지역의사제 도입으로 의대 모집정원이 늘어날 예정인 데다, 반도체 계약학과에 대한 관심도 계속 높아지고 있기 때문이다. 의대와 반도체 계약학과, 서울대 자연계열에 동시에 합격한 수험생들이 최종적으로 어느 쪽을 선택하느냐가 합격선 재편의 변수가 될 것으로 보인다.임성호 종로학원 대표는 "반도체 계약학과와 의대에 동시에 합격한 수험생이 최종적으로 어느 곳을 선택할지 주목된다"며 "이에 따라 합격점수에도 상당한 변화가 나타날 수 있다"고 말했다.