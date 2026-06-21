2027 대입 수시 어디 넣을까…서울교육청, 맞춤형 상담 2040명 지원

대학별 맞춤형 분반 강의 첫 도입…23일부터 설명회 1000명 선착순 모집

진학지도 동영상 12종·자료집 4종 보급…고3 담임 상담 역량 강화

7월 29일부터 나흘간 잠실학생체육관서 1대1 특별진학상담센터 운영

2027 대입 예측 설명회 0 학부모들이 6월 7일 서울 강남종로학원 대강당에서 열린 6월 모의평가 긴급분석 및 2027 대입 예측 설명회에서 자료를 살펴보고 있다. /연합뉴스

서울시교육청이 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 수험생과 학부모를 위한 진학지원 체계를 본격 가동한다. 다음 달 수시 설명회에 대학별 맞춤형 분반 강의를 새로 도입하고, 2040명을 대상으로 1대1 특별진학상담센터도 운영한다.서울시교육청은 오는 7월부터 수험생과 학부모, 교사를 대상으로 수시 설명회와 진학지도 자료, 1대1 상담을 연계한 '맞춤형 진학지도 통합 지원 사업'에 나선다고 21일 밝혔다. 복잡한 수시전형에 대한 이해를 돕고 학교 현장의 진학지도 역량을 높여 공교육 중심의 대입 지원을 강화하겠다는 취지다.서울시교육청은 다음 달 11일 오후 1시 30분 서울시교육청교육연수원에서 '2027 대입 수시의 이해와 대비' 설명회를 연다. 설명회는 수시 전형의 흐름을 짚는 공통 강의와 대학별 분석·지원 전략을 안내하는 맞춤형 분반 강의로 구성된다.특히 올해는 학생과 학부모가 관심 있는 대학을 그룹별로 묶어 정보를 제공하는 '맞춤형·선택형 분반 강의'를 새로 도입한다. 고려대·서강대·서울대·성균관대·연세대·한양대 등을 묶은 A조를 비롯해 모두 5개 조로 나눠 대학별 입시 결과와 지원 전략을 다룬다. 강의는 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 현직 교사들이 맡는다.설명회 참가 신청은 오는 23일 오전 9시부터 각 학교 공통가정통신문에 안내된 QR코드를 통해 선착순으로 진행된다. 모집 인원은 1000명이다.서울시교육청은 고3 담임교사의 진학 상담을 지원하기 위한 교사용 동영상도 제작해 보급한다. 동영상은 의약학, 간호·보건, 첨단학과·계약학과 등 계열별 지원 전략 7종과 기회균형·특성화고 특별전형 등 전형별 지원 전략 2종, 수도권 대학·전문대 지원 전략 2종, 쎈(SEN)진학 수시 진학상담 프로그램 사용법 등 12종으로 구성된다.해당 영상은 다음 달 10일부터 서울진로진학정보센터 누리집과 유튜브 '서울교육 쌤TV'에 순차적으로 공개된다.수시모집 대비 진학지도 자료집도 발간한다. 자료집은 수시 진학지도 길잡이, 4년제 대학별 분석, 전문대·특성화고 전형 분석, 학부모용 수시모집 이해와 대비 등 4종으로 구성된다. 서울 관내 고등학교에 책자로 배부하고, 다음 달 15일부터 서울진로진학정보센터 누리집에도 탑재한다.수험생별 최종 지원 전략을 점검하는 1대1 특별진학상담센터도 운영한다. 서울시교육청은 다음 달 29일부터 8월 1일까지 나흘간 서울시교육청 잠실학생체육관에서 서울 지역 수험생과 학부모 2040명을 대상으로 맞춤형 상담을 제공한다.상담 신청은 다음 달 13일 대입상담예약 누리집에서 선착순으로 받는다. 기회균형전형 상담은 오전 10시부터 100명, 일반전형 상담은 오후 2시부터 1940명을 모집한다.정근식 서울시교육감은 "공교육 중심의 신뢰도 높은 진학지도를 통해 불필요한 사교육 부담을 줄여나가겠다"며 "수시 설명회부터 동영상, 자료집, 특별상담센터로 이어지는 지원 체계를 강화해 서울의 모든 수험생이 안정적으로 대입을 준비할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.