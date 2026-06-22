닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 서비스

로켓아이템땡스, 신작 ‘솔인챈트’ 출시 기념 수수료 면제 프로모션

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260622001444191

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 06. 22. 14:46

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

24시간 실시간 입출금 지원

 

게임 아이템 중개 플랫폼 로켓아이템땡스가 신작 게임 ‘솔인챈트’의 정식 출시를 맞아 초기 이용자를 대상으로 한 수수료 면제 프로모션을 실시한다고 22일 밝혔다.

 

이번 프로모션은 신작 출시 초기 늘어나는 거래 수요에 대응해 이용자 부담을 완화하고, 신규 카테고리 내 거래 사기 피해를 예방하기 위해 마련됐다.

 

플랫폼 측은 프로모션 기간 동안 솔인챈트 항목의 중개 수수료를 전액 면제하며, 신규 가입 회원에게는 첫 거래 시 사용할 수 있는 1만 원 할인 쿠폰을 발급한다.

 

이와 함께 월간 거래 실적 상위 이용자 6명을 선정해 총 2000만 원의 상금을 지급하는 ‘판매·구매왕’ 이벤트를 솔인챈트 카테고리와 연계해 운영할 방침이다.


 

초기 고가 거래 발생 가능성에 대비한 보안 및 거래 편의 시스템도 적용된다. 사기 이력 조회 서비스 ‘더치트’ 시스템을 플랫폼 내 연동하고, 거래 피해 발생 시 손해를 보장하는 ‘200% 안심 보상’ 제도를 도입했다. 또한 24시간 마일리지 입출금 체계와 거래 소요 시간을 단축하는 자체 기능 ‘빠른 로켓거래’ 서비스를 적용했다.

 

이외에도 마일리지 충전 수단을 확대하고, 연중무휴 24시간 고객센터를 가동해 이용자 문의에 실시간으로 대응한다는 계획이다.

 

로켓아이템땡스 관계자는 “솔인챈트 이용자들이 출시 초기에 수수료나 보안 우려 없이 게임에 집중할 수 있도록 프로모션을 구성했다”라며 “신속한 거래 시스템과 보안 정책을 통해 안전한 중개 환경을 구축하겠다”고 말했다.


성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기