로켓아이템땡스, 신작 ‘솔인챈트’ 출시 기념 수수료 면제 프로모션

게임 아이템 중개 플랫폼 로켓아이템땡스가 신작 게임 ‘솔인챈트’의 정식 출시를 맞아 초기 이용자를 대상으로 한 수수료 면제 프로모션을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 신작 출시 초기 늘어나는 거래 수요에 대응해 이용자 부담을 완화하고, 신규 카테고리 내 거래 사기 피해를 예방하기 위해 마련됐다.

플랫폼 측은 프로모션 기간 동안 솔인챈트 항목의 중개 수수료를 전액 면제하며, 신규 가입 회원에게는 첫 거래 시 사용할 수 있는 1만 원 할인 쿠폰을 발급한다.

이와 함께 월간 거래 실적 상위 이용자 6명을 선정해 총 2000만 원의 상금을 지급하는 ‘판매·구매왕’ 이벤트를 솔인챈트 카테고리와 연계해 운영할 방침이다.

초기 고가 거래 발생 가능성에 대비한 보안 및 거래 편의 시스템도 적용된다. 사기 이력 조회 서비스 ‘더치트’ 시스템을 플랫폼 내 연동하고, 거래 피해 발생 시 손해를 보장하는 ‘200% 안심 보상’ 제도를 도입했다. 또한 24시간 마일리지 입출금 체계와 거래 소요 시간을 단축하는 자체 기능 ‘빠른 로켓거래’ 서비스를 적용했다.

이외에도 마일리지 충전 수단을 확대하고, 연중무휴 24시간 고객센터를 가동해 이용자 문의에 실시간으로 대응한다는 계획이다.

로켓아이템땡스 관계자는 “솔인챈트 이용자들이 출시 초기에 수수료나 보안 우려 없이 게임에 집중할 수 있도록 프로모션을 구성했다”라며 “신속한 거래 시스템과 보안 정책을 통해 안전한 중개 환경을 구축하겠다”고 말했다.