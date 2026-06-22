제이시스메디칼, 태국 방콕서 글로벌 심포지엄·IMCAS Asia 참가

차세대 고주파 팁 ‘덴서티 알파팁’ 아태 지역 공식 론칭



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﻿글로벌 메디컬 에스테틱 기업 ㈜제이시스메디칼이 태국 방콕에서 브랜드 심포지엄을 개최하고 아시아·태평양(APAC) 지역 최대 규모 미용의료 학회에 참가하며 현지 시장 공략에 나섰다.

제이시스메디칼은 지난 18일 태국 방콕 로즈우드 호텔에서 ‘Jeisys TEA Bangkok 2026’을 열고 차세대 고주파(RF) 팁인 ‘덴서티(DENSITY) 알파팁(ALPHA Tip)’의 아시아·태평양 지역 공식 론칭을 발표했다. 이어 19일부터 21일까지 방콕 아테네 호텔에서 열린 ‘IMCAS Asia 2026’에 참가해 주요 장비와 임상 데이터를 소개했다.

‘지속 가능한 성장(Sustainable Growth)’을 주제로 진행된 이번 심포지엄에는 아시아 각국의 의료진과 글로벌 파트너 등 120여 명이 참석했다. 현장에서는 덴서티를 비롯해 포텐자(POTENZA), 리니어지(LinearZ) 등 제이시스메디칼의 주력 장비를 활용한 임상 경험과 최신 치료 트렌드가 공유됐다.

특히 이번에 선보인 덴서티 알파팁은 한국을 포함해 싱가포르, 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아 등 주요 아시아 국가에서 인허가를 완료한 제품이다. 행사 후반부에는 글로벌 의료진과 파트너들이 참여하는 네트워킹 세션을 통해 국가별 시장 동향과 시술 노하우를 공유하는 자리가 마련됐다.

이와 함께 제이시스메디칼은 ‘IMCAS Asia 2026’에서 단독 부스를 운영하며 덴서티, 포텐자, 리니어지 등 주요 장비를 선보였다. 부스에서는 덴서티 알파팁의 전극 구조를 직접 체험할 수 있는 프로그램과 함께 제품 설명 및 시술 활용 사례 상담 등이 진행됐다.

제이시스메디칼 관계자는 “이번 방콕 심포지엄과 IMCAS Asia 참가를 통해 APAC 지역 의료진들과 차세대 RF 기술의 방향성을 공유할 수 있었다”며 “앞으로도 글로벌 파트너들과의 협력을 강화하고 기술 개발을 통해 메디컬 에스테틱 시장에서의 성장을 이어가겠다”고 전했다.