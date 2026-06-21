닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

정점식 “靑참모진 인사, 국정전환 아닌 국면전환용”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260622010007244

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 21. 17:36

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

원구성 평행선 속 대여협상력 시험대
노동현장 찾고 내홍관리, 존재감 부각
국민의힘 정점식 원내대표(왼쪽)가 19일 서울 영등포구 여의도 한국노동조합총연맹을 방문해 김동명 한국노총 위원장과 악수하며 기념 촬영하고 있다. /연합
정점식 국민의힘 원내대표가 취임 이후 '당내 갈등 관리'와 '대여 공세·협상'에 집중하며 원내사령탑으로서 입지를 다지고 있다. 장동혁 대표의 거취를 둘러싼 당내 내홍을 관리하는 동시에 이재명 정부를 향한 공세와 22대 국회 하반기 원 구성 협상에 나서며 존재감을 키우고 있다는 평가가 나온다.

21일 정치권에 따르면 정 원내대표는 지난 10일 선출된 이후 당 재정비 작업에 속도를 내고 있다. 특히 당 지도부 거취를 둘러싸고 공개 갈등이 불거진 상황에서 중재 역할을 자처하며 당내 통합 메시지를 부각하고 있다.

정 원내대표는 지난 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 우재준 최고위원과 조광한 최고위원이 지도부 총사퇴 문제를 놓고 논쟁을 벌이자 직접 중재에 나섰다. 그는 "사전회의나 비공개 회의에서 개진할 수 있는 의견을 최고위에서 공개 발언으로 하는 것은 우리 최고위 구성원들의 난맥상만 보여줄 뿐"이라고 말했다. 19일에는 한국노동조합총연맹을 방문해 노사 상생을 강조했다.

당내에서는 정 원내대표가 취임 직후부터 지도부 갈등 조정에 적극적으로 나서면서 '관리형 원내대표'로서 역할을 강화하고 있다는 평가가 나온다.

정 원내대표는 대여 투쟁에서도 전면에 나서고 있다. 그는 이날 페이스북을 통해 청와대의 수석비서관급 인선 단행을 "국면 전환용 인사"라고 비판했다. 정 원내대표는 "이재명 정부에 필요한 것은 국정기조 전환을 위한 인적 쇄신"이라며 "국정기조 전환이 아닌 기존 국정기조 강화를 위한 눈속임성 국면전환용 인사를 계속한다면 국민의 국정 신뢰는 점점 하락할 것"이라고 말했다.

정치권에서는 이 같은 발언을 두고 정 원내대표가 향후 여권의 인사·정책 기조를 둘러싼 공세 수위를 높이겠다는 의지를 드러낸 것이라는 해석이 나온다.

이와 함께 정 원내대표는 민주당과 22대 국회 하반기 원 구성을 두고도 줄다리기를 벌이고 있다. 특히 법제사법위원장직 배분 문제를 두고 양측이 의견차를 좁히지 못하면서 협상은 장기화 국면에 접어드는 모습이다.

정치권에서는 정 원내대표가 당내 갈등 관리와 대여 공세·협상이라는 두 축을 동시에 끌고 가는 만큼, 향후 원내 장악력과 리더십 평가에도 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

원 구성 협상 장기화와 맞물려 대여 공세 수위까지 높아질 경우 야당 원내대표로서의 리더십과 협상력도 본격적인 시험대에 오를 전망이다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기