鄭 ‘연임’ 결단 임박… 당청관계 분수령

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 21. 17:43

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與전대 경쟁 과열 땐 李국정동력 '부담'
정청래 더불어민주당 대표가 21일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍에서 인사말을 하고 있다. /송의주 기자
이재명 대통령이 집권 2년 차 국정동력 확보를 위해 '여당 관리'라는 첫 과제를 마주했다. 오는 8월 더불어민주당 전당대회를 앞두고 정청래 대표의 연임 여부가 최대 변수로 떠오르면서, 전당대회 이후 여당을 국정 운영의 핵심 엔진으로 묶어낼 수 있을지가 이 대통령의 당정관리 시험대로 부상했다.

21일 정치권에 따르면 민주당은 오는 8월 17일 신임 지도부를 선출한다. 이번 전당대회는 단순한 당내 지도부 선출을 넘어 이 대통령의 집권 2년 차 국정 운영을 뒷받침할 여당 리더십을 세우는 절차로 평가된다.

이 대통령 입장에서는 전당대회 과정에서 당내 경쟁이 과열되거나 노선 갈등이 부각될 경우 국정 동력에 부담이 될 수 있다. 민생경제 성과와 구조개혁 입법에 속도를 내야 하는 시점에 여당이 당권 경쟁에 매몰되면 청와대와 여당의 정책 메시지가 엇갈릴 수 있기 때문이다.

특히 정 대표의 거취는 이 대통령의 당정관리 과제와 직결된다. 정 대표가 연임에 도전할 경우 김민석 국무총리와의 당권 경쟁 구도가 본격화할 가능성이 크다. 김 총리는 당정 안정과 국정 뒷받침에 무게를 둔 인물로 평가되는 반면, 정 대표는 당원 중심론과 강경 개혁 노선을 앞세워 온 만큼 당정 관계의 긴장 요인으로 거론된다.

실제 이 대통령은 "전쟁이 아니라 경쟁을 해야 한다"면서 여당을 향해 당권 경쟁이 국정 동력을 흔드는 내부 충돌로 번져서는 안 된다는 취지의 메시지를 지속적으로 내고 있다. 이 대통령이 "전쟁이 아니라 경쟁을 해야 한다"는 취지의 메시지를 낸 것도 같은 맥락이다. 자칫 전당대회가 강경 노선 경쟁으로 흐를 경우 민생경제와 구조개혁 입법이 뒤로 밀리고, 당정 메시지에도 혼선이 생길 수 있다는 우려가 작용한 것으로 풀이된다.

정치권에서는 정 대표의 결단이 이번 주 가닥이 잡힐 경우 여권 내 당정 관계도 중대 분기점을 맞을 것으로 보고 있다. 정 대표가 불출마를 선택하면 김 총리 중심의 당권 구도가 빠르게 재편되며 당정 안정론에 힘이 실릴 수 있다. 반대로 정 대표가 출마할 경우 전당대회는 당정 관계와 여권 노선 경쟁을 둘러싼 정면 승부로 확대될 가능성이 있다.
박영훈 기자

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