인천시, 7월 행정체제 개편 맞춰 국가기초구역 정비 완료…“혼선 최소화”

제물포구·서해구는 기존 번호대로, 영종구·검단구는 새 번호 부여…7월 1일 시행

noname01 0 주소기반산업지원서비스 '누리집'/인천시

인천광역시가 영종·검단구 신설 등 다음달 1일 단행되는 인천형 행정체제 개편에 맞춰 관내 국가기초구역(우편번호) 정비를 모두 마쳤다.시는 영종구와 검단구 등 신설 구역에 새 번호를 부여하는 한편, 기존 구역은 번호를 유지해 시민 불편을 최소화하고 행정 서비스의 안정적 안착을 지원할 방침이다.22일 인천시에 따르면 국가기초구역은 도로명주소를 기반으로 국토를 일정 구역으로 나눈 단위로, 2015년부터 전국에서 사용 중인 5자리 우편번호의 근거가 된다.이번 조치는 행정구역 개편에 따른 시민들의 우편 이용 및 행정 서비스 혼선을 예방하기 위해 추진됐다.시는 지난해 2월부터 행정안전부, 한국지역정보개발원 등 관계 기관과 긴밀한 협의를 이어왔으며, 올해 3월 우정사업본부 및 물류업체 등과 공유회의를 거쳐 지난 12일 최종안을 확정했다.이번 정비에서 가장 눈에 띄는 점은 기존 번호의 유지와 신규 부여를 병행해 변화 폭을 최소화한 것이다.제물포구와 서해구는 기존 번호를 그대로 유지해 주민들의 불편을 없앴고, 새롭게 출범하는 영종구와 검단구에는 변경된 행정체제에 맞춘 새로운 국가기초구역 번호가 부여된다.시는 안정적인 정착을 위해 우체국(우편·물류), 소방서(재난 대응), 관세청(통관) 등 필수 공공 및 민간기관에 변경된 데이터를 연계했다. 이를 통해 행정체제 개편 초기 발생할 수 있는 혼란을 방지하고 행정 공백을 최소화한다는 방침이다.이원주 시 도시계획국장은 "이번 국가기초구역 정비는 새로운 행정체제가 시민의 삶 속에 성공적으로 안착하도록 돕는 주춧돌이 될 것"이라며 "앞으로도 시민 중심의 스마트한 주소정보 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.