“수원 수돗물 안전합니다”…지난해 실시 59개 검사 항목 모두 ‘적합’

수원수돗물 0 이재준 수원시장이 지난해 10월 24일 수돗물 관련 민원이 발생한 지역의 한 아파트 단지 내 경로당에서 수돗물을 시음하고 있다. /수원시

수원시상수도사업소가 2025년 한 해 동안 수원시 정수장의 정수(淨水) 수질을 검사한 결과, 먹는 물 수질 기준(59개 항목)에 모두 '적합' 판정을 받았다.수원시상수도사업소는 수돗물 생산·공급 과정, 수돗물 원·정수 수질 기준, 수질검사 결과, 수돗물 관련 상식 등을 수록한 '2026 수원시 수돗물 품질보고서'를 제작해 22일 공개했다.상수도사업소에 따르면 수돗물 원수와 정수의 수질검사를 정기적으로 하는데 2025년 한 해 동안 먹는물 수질 기준에 부적합한 결과가 나온 적은 없었다. 먹는 물 수질 기준 59개 항목 중 35개 항목은 검출되지 않았고, 24개 항목은 '수질 기준 이내'로 모두 적합 판정을 받았다.원수(原水)는 수소이온농도(pH), 총유기탄소(TOC), 부유물질량, 용존산소량, 총대장균군, 카드뮴, 비소 등 '상수원관리규칙'에서 규정한 38개 항목을 검사하고, 정수는 미생물(3항목), 건강상 유해영향 무기물질(12항목), 건강상 유해영향 유기물질(17항목), 소독제 및 소독부산물(11항목), 심미적영향물질(16항목) 등 59개 항목을 검사한다.상수도사업소 관계자는 "시민들이 안심하고 사용할 수 있도록 앞으로도 수돗물 품질 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.