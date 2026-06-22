CJ대한통운, AI가 작업자 건강 살핀다… 혹서기 온열질환 예방 강화

AI CCTV·통합관제 연계…전국 57개 사업장 실시간 안전관리

작업자 쓰러짐·이상행동 즉시 감지…22개 거점에 AI CCTV 운영

바디캠·AI 분석 고도화…"예방 중심 스마트 안전체계 구축"

[참고사진] CJ대한통운 EHS 상황실3 0 CJ대한통운 안전경영실 직원들이 서울시 종로구 소재 본사 EHS 상황실에서 AI CCTV로 물류현장을 모니터링 하고 있다./CJ대한통운

CJ대한통운이 인공지능(AI) 기반 안전관제 시스템을 확대하며 혹서기 물류현장 온열질환 예방에 나섰다. 작업자의 건강 이상징후를 실시간으로 감지하는 AI CCTV와 통합 안전관제 시스템을 연계해 예방 중심의 안전관리 체계를 강화한다.CJ대한통운은 EHS(Environment·Health·Safety·환경·보건·안전) 상황실을 중심으로 운영하는 자동관제 사업장을 전국 57개로 확대하고, AI CCTV 적용 거점도 늘렸다고 22일 밝혔다.현재 22개 사업장에 설치된 AI CCTV는 작업자의 움직임과 행동 패턴을 분석해 쓰러짐이나 장시간 움직임이 없는 상황 등 온열질환으로 이어질 수 있는 이상징후를 실시간 감지한다. 위험 신호가 포착되면 EHS 상황실과 현장 관리자에게 즉시 알림이 전달돼 신속한 응급 대응이 가능하다.CJ대한통운은 물류센터 작업 환경과 동선, 설비 데이터를 AI가 학습하도록 해 위험 상황을 보다 정확하게 판별할 수 있도록 시스템을 고도화했다. 이를 통해 관제 정확도와 현장 대응력을 높였다는 설명이다.현장 안전관리자가 착용하는 바디캠도 전 사업장에 도입했다. 바디캠 영상은 EHS 상황실과 실시간으로 연동돼 현장 상황을 즉시 확인할 수 있으며, 필요 시 안전 전문인력이 대응을 지원한다.EHS 상황실은 CJ대한통운이 2023년 물류업계 최초로 구축한 통합 안전관제센터다. 평상시에는 사업장 안전 상황을 실시간 모니터링하고, 비상 상황이 발생하면 사고 대응을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.CJ대한통운은 앞으로 AI CCTV와 바디캠 등 스마트 안전장비를 확대하고, 폭염뿐 아니라 화재와 각종 산업재해까지 예방할 수 있는 통합 안전관리 체계를 구축할 계획이다.김유승 CJ대한통운 안전경영실장은 "혹서기에는 온열질환 위험이 높아지는 만큼 작업자의 작은 이상징후도 놓치지 않는 것이 무엇보다 중요하다"면서 "단순히 사고 대응을 넘어 위험요인을 사전에 식별하고 예방하는 미래형 안전관리 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.