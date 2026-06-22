두산로보틱스, 협동로봇 넘어 지능형 자동화로…AI 솔루션 공개

美 오토메이트 2026 참가

북미 최대 자동화 기술 전시

팔레타이징 솔루션 첫 공개

대외_PalletizHD+ 랜더링 이미지 0 두산로보틱스 AI 팔레타이징 솔루션 'PalletizHD+' 조감 이미지.

두산로보틱스가 북미 최대 자동화 기술·로봇 전시회에서 인공지능(AI) 기반 팔레타이징(팔레트 쌓기) 솔루션을 처음 공개하며 지능형 자동화 시장 공략에 나선다.두산로보틱스는 22일부터 오는 25일까지 미국 시카고에서 열리는 '오토메이트(Automate) 2026'에 참가한다고 밝혔다. 오토메이트는 북미 최대 규모의 자동화 기술·로봇 전시회로, 전 세계 1000여 개 기업이 참여해 로보틱스, 산업용 AI, 머신비전 등 스마트 제조 솔루션을 선보이는 자리다.두산로보틱스는 이번 전시회에서 AI 팔레타이징 솔루션 'PalletizHD+'를 처음 공개한다. 핵심 경쟁력은 고속 처리 능력이다. AI 기반 패턴 생성 기능과 작업 전 최적 이동 경로를 설계하는 '스위프트 무브(Swift Move)' 기술을 적용해 분당 최대 11개의 박스를 처리할 수 있다. 작업 설정에 따라 여러 개의 박스를 동시에 옮기는 것도 가능하다. 이를 통해 고객사는 같은 시간에 더 많은 물량을 처리하고 자동화 투자 회수 기간을 단축할 수 있다.이 밖에도 두산로보틱스는 팔레타이징을 비롯해 박스 조립·포장 등 생산라인 마지막 공정을 아우르는 EOL(End-of-Line) 솔루션과 로봇 교육 키트 등을 전시한다.김민표 두산로보틱스 대표는"이번 전시는 팔레타이징을 비롯해 샌딩·용접, EOL 자동화까지 아우르는 라인업을 소개함으로써, 두산로보틱스가 협동로봇 제조를 넘어 공정 전반의 지능형 자동화로 사업영역을 확대하고 있음을 보여주는 자리"라며 "앞으로도 AI를 실제 작업 현장에 접목해 고객이 생산성과 효율성을 바로 체감할 수 있는 솔루션을 확대해 나가겠다"고 말했다.