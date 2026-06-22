강남구, 서울 자치구 첫 ‘국악관현악단’ 창단

공연·관광 거점과 연결, 국악 대중화
강남구는 오는 24일 오전 10시 강남씨어터에서 강남국악관현악단 창단식을 열고 본격 활동에 들어간다고 22일 밝혔다. 운영은 강남문화재단이 맡는다.
악단은 만 39세 이하 청년 국악인으로 구성했다. 가야금·거문고·대금·피리·해금·아쟁·타악 등 7개 파트에 총 20명 규모다. 청년 국악인에게 안정적인 연주 기회를 제공하는 한편, 구민과 관광객에게는 수준 높은 국악 공연을 일상에서 접할 수 있는 통로를 만들겠다는 구상이다.
활동 무대는 전통 공연장뿐 아니라, 코엑스·강남스퀘어·선정릉 등 문화·관광 거점을 찾아가는 공연을 정례화한다. 케이팝·쇼핑·의료관광으로 형성된 강남 도시 브랜드에 전통문화의 결을 더한다는 전략이다. 개포동 국립국악중·고등학교, 삼성동 국가무형유산전수교육관 등 지역 내 국악 교육·전승 기반과도 연계해 강남 국악 생태계 전반을 육성할 방침이다.
김종섭 강남문화재단 이사장은 "강남심포니오케스트라와 강남합창단 운영 경험을 바탕으로 강남국악관현악단이 성장하도록 뒷받침하고 청년 국악인들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 공연을 선보이겠다"고 말했다. 조성명 구청장은 "전통과 현대가 조화를 이루는 글로벌 문화도시 강남을 만들어가겠다"고 밝혔다.