BYD코리아, 남양주 별내 신도시에 전시장 오픈

30~40대 가족 단위 거주 비중 높은 신도시 겨냥

장우산·여행용 기내 캐리어 등 증정

[사진자료] BYD Auto 남양주 전시장 외관 _ 씨라이언 7 0 BYD Auto 남양주 전시장 / 제공=BYD코리아

BYD코리아가 경기도 남양주시 별내 신도시에 BYD Auto 남양주 전시장을 공식 오픈했다고 22일 밝혔다. 전시장은 총 면적 357.073㎡(약 108평) 규모에 최대 5대의 차량 전시가 가능하다.남양주 별내는 남양주·구리·의정부를 비롯해 서울 노원구 생활권과도 인접한 수도권 동북부의 대표적인 신도시다. 별내신도시·다산신도시·갈매지구 등 대규모 주거지가 인근에 조성되어 있어 충전소 등 전기차 인프라도 안정적이다. 또한 30~40대 가족 단위 거주 비중이 높아 실용적 패밀리카 수요가 높은 권역으로 평가된다.특히 전시장이 위치한 별내역 일대는 경춘선이 운행 중이며 GTX-B 노선 개통 예정으로 서울 동북권과 경기 북부를 연결하는 교통 거점 중 하나로 꼽힌다. 수도권 제1순환고속도로·구리포천고속도로 등 주요 도로망과의 접근성도 우수해 인근 거주 고객은 물론 주말 나들이 고객도 편리하게 방문할 수 있을 것으로 기대된다.BYD코리아 관계자는 "더 많은 고객에게 다가가기 위해 접근성 자체를 브랜드 경쟁력으로 만들어가고자 노력하고 있다"며 "앞으로도 고객의 생활권 안에서 미래 친환경 모빌리티가 함께하는 라이프스타일을 보다 친근한 방식으로 제안하며 브랜드 신뢰를 높여 나가겠다"고 밝혔다.한편 이번 남양주 전시장을 포함해 총 13개의 BYD 승용 전시장을 운영하는 DT네트웍스는 다양한 고객 이벤트를 마련했다. 내방 고객 전원에게 BYD 리유저블백을 증정하며 시승 완료 고객에게 BYD 장우산을, 출고 고객에게는 BYD 여행용 기내 캐리어를 제공한다.