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“함께 지켜낸 자유, 함께 기억”…서울시, ‘호국보훈의 달 기념주간’ 운영

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박아람 기자

승인 : 2026. 06. 22. 11:15

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23~27일 광화문광장 감사의 정원 일대서 개최
참전용사 희생 기억하고 자유·평화 가치 되새겨
기념식·러닝크루·참전국 응원 프로그램 등
감사의 빛 (3)
서울 광화문 광장에 조성된 '감사의 정원' /서울시
6월 '호국보훈의 달'을 맞아 보훈의 가치를 되새기는 시민 참여 행사가 광화문광장 '감사의 정원'에서 열린다.

서울시는 23일부터 27일까지 광화문광장 감사의 정원 일대에서 '76년 전 함께 지켜낸 자유, 함께 기억하는 우리'라는 주제로 호국보훈의 달 기념주간을 운영한다고 22일 밝혔다.

행사는 23일 오후 7시 '6·25전쟁 제76주년 기념식'을 비롯해 보훈 체험·문화프로그램, 6·25 기념 러닝크루, '2026 북중미 월드컵' 연계 참전국 응원 팝업 프로그램 등 참전용사들의 희생과 헌신을 기억하고 시민들이 일상에서 보훈의 가치를 체감할 수 있도록 구성됐다.

서울야외도서관 광화문책마당에서는 △최인훈 '광장' △박완서 '그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까' 등 한국전쟁을 배경으로 한 도서를 전시한다. 26일에는 영화 '고지전', 27일에는 '웰컴 투 동막골'을 상영한다.

윤종장 시 복지실장은 "많은 시민이 감사의 정원을 찾아 행사에 참여하면서 6·25전쟁의 의미를 기억하고 보훈의 의미를 함께 나누길 바란다"고 말했다.

박아람 기자

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