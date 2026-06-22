KGM, 독일서 무쏘 출격…유럽 시장 공략 본격화

17~18일 프랑크푸르트서 론칭·시승 행사

20260622_KGM_독일시장_무쏘_론칭_및_시승행사_갖고_판매_확대_나서_2 0 KG모빌리티가 지난 17~18일(현지시간) 프랑크푸르트 암 마인에서 무쏘 론칭 및 시승행사를 진행했다./KGM

KG 모빌리티가 튀르키예와 칠레에 이어 독일에서 무쏘를 론칭하고 글로벌 시장 판매 확대에 박차를 가한다.KGM은 17~18일(현지시간) 프랑크푸르트 암 마인에서 무쏘 론칭 및 시승행사를 진행했다고 22일 밝혔다.이날 행사에는 독일 기자단과 인플루언서 등 40여명이 참석했다. 무쏘와 무쏘 EV 시승과 함께 하드탑과 롤커버 등 전용 커스터마이징 액세서리와 부품을 장착한 무쏘 등을 전시하며 기자들의 관심과 기대를 모았다.시승은 고속주행과 와인딩 산악 도로 등 KGM 모델 특유의 강력한 주행 성능과 안정적인 핸들링을 체험할 수 있도록 시내 지방도로를 출발해 아우토반을 거쳐 펠트베르크에 오른 뒤 타우누스 산지를 통과하는 코스로 준비됐다.또 음향 시스템과 제빙기 등 차박과 캠핑에 활용할 수 있는 V2L 등 다양한 시연을 통해 무쏘 EV만의 장점을 직접 확인할 수 있었다.KGM은 이번 론칭을 시작으로 본격적인 무쏘 판매와 함께 다양한 마케팅 전략을 통해 공격적으로 시장 대응에 나설 계획이다.올해 1월 출시한 무쏘는 지난 5월까지 국내 시장 6642대, 해외 시장 4896대 등 총 1만 1538대를 기록하며 시장에서 호평을 받고 있다.행사에 참석한 기자단은 고급 SUV 감성을 담고 있는 무쏘의 정통 픽업이미지는 물론 강력한 주행 성능과 첨단 편의 사양에 만족감을 보였다. 무쏘 EV는 친환경 픽업이라는 차별화된 강점과 함께 레저 활동 등 다목적 활용성을 높이 평가하며 기대감을 보였다.KGM 관계자는 "독일은 튀르키예와 헝가리에 이은 KGM 최대 수출국으로 주변 국가에 영향력이 큰 유럽 핵심 시장인 만큼 다양한 마케팅 전략과 함께 공격적인 시장 대응을 통해 판매 물량을 늘려 나갈 계획"이라고 말했다.