광양제철소, AI 건강진단·수면검사 지원 확대…건강경영 강화

사내 산업보건센터, 임직원 스마트한 건강 진단 체계 구축

2분 만에 건강 측정하는 ‘워크핏’ 신규 도입, 수면 패턴 검사

광양제철소 직원이 워크핏 검사 후 의료진과 검사 결과를 상담하고 있다. 0 광양제철소 직원이 워크핏 검사 후 의료진과 검사 결과를 상담하고 있다. /광양제철소

포스코 광양제철소가 인공지능(AI) 기반 건강진단 장비 도입과 수면다원검사 지원 확대를 통해 직원 건강관리 체계를 강화한다.22일 광양제철소 산업보건센터에 따르면 최근 직원들이 자신의 건강 상태를 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 AI 건강진단 보조장비 '워크핏(WorkFit)' 운영을 시작했다.워크핏은 손가락 센서와 혈압계 등을 활용해 약 2분 만에 자율신경 균형과 혈관 건강 나이, 혈당 등 주요 건강 지표를 측정할 수 있는 장비다.광양제철소는 정기적으로 건강 상태를 확인하고 싶은 직원은 물론 50세 이상 직원, 만성 피로나 업무 부담으로 컨디션 점검이 필요한 직원들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.워크핏 장비는 산업보건센터 1층 건강상담실에 설치돼 별도의 접수 없이 직원 누구나 자율적으로 이용할 수 있으며, 측정 결과는 개인 스스로의 건강 상태를 확인하는 참고 자료로 활용될 수 있다.이와 함께 광양제철소는 직원들의 수면 건강 관리 지원도 강화한다. 산업보건센터는 사외위탁정밀검사 항목에 수면다원검사를 포함해 수면 중 발생할 수 있는 다양한 이상 증상을 전문적으로 진단받을 수 있도록 지원을 시작했다.수면다원검사는 수면 중 뇌파, 호흡, 산소포화도 등 다양한 생체 신호를 기록하고 분석해 수면무호흡증 등 수면장애 여부를 확인하는 검사다. 특히 교대근무 비중이 높은 제철소 근무환경에서 수면 패턴이 불규칙해질 수 있는 직원들에게 수면의 질을 점검하고 수면 장애 여부를 확인하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.검사는 산업보건센터 의사 상담을 통해 검사 의뢰서를 발급받은 후 사외 병원 예약을 통해 진행되며, 야간 검사 이후 약 일주일 후 결과 상담을 받을 수 있다. 상세 진단 결과를 바탕으로 개별 수면 패턴을 분석하여 수면 이상 증상을 겪는 직원들에게 맞춤형 상담이 이루어질 예정이다.광양제철소 관계자는 "AI 기반 건강측정 장비 도입과 수면다원검사 지원을 통해 직원들이 자신의 건강 상태를 보다 쉽게 확인하고 필요한 경우 전문적인 진단까지 받을 수 있도록 다양한 건강 검사제도를 지원하고 있다"며 "앞으로도 현장 근무 환경을 고려한 다양한 건강관리 프로그램을 지속적으로 확대해 직원들의 건강이 증진될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 포스코는 산업보건센터에서 △혈당 개선 프로그램 △8주 운동 프로그램 △찾아가는 건강 플러스 △심리상담 등 다양한 건강 증진 프로그램을 운영하며 사내 건강관리 활동을 지속적으로 확대해 나가고 있다.