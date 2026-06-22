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김해 장유·신문동 새 주거지 ‘신문 대상 웰라움 라시엘’

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김해 허균 기자

승인 : 2026. 06. 22. 13:34

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견본주택 열고 청약 상담 돌입
완성된 인프라·미래가치 동시 충족
신문 대상 웰라움 라시엘_주경 투시도
김해 장유·신문동 1087번지 일원에 들어서는 '신문 대상 웰라움 라시엘'./ 신문 대상 웰라움 라시엘
경남 김해시 장유 생활권과 인접한 신문동 일대가 신규 주거지로 주목받는 가운데 '신문 대상 웰라움 라시엘'이 견본주택을 열고 본격적인 분양에 들어갔다.

22일 분양 관계자에 따르면 신문동 1087번지 일원에 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 29층, 5개 동, 총 375세대 규모로 조성된다. 전용면적별로는 84㎡A 283세대, 84㎡B 86세대, 135㎡ 2세대, 147㎡ 4세대로 구성된다.

견본주택에서는 내부 유니트와 단지 모형, 마감재, 수납계획, 선택 옵션 등을 확인할 수 있으며 청약과 계약 일정에 대한 상담도 진행하고 있다.

단지 내 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 스카이라운지와 엔드리스 풀을 비롯해 실내골프연습실, 피트니스센터, GX룸, 북라운지, 세대창고 등 다양한 편의시설이 들어설 예정이다.

특히 엔드리스 풀은 수류 강도를 조절해 제자리 수영과 수중 운동이 가능하도록 설계됐다. 최상층인 29층에는 주변 도시와 자연 경관을 조망할 수 있는 스카이라운지가 조성돼 입주민 휴게공간으로 활용될 예정이다.

입지 여건도 강점으로 꼽힌다. 단지가 들어서는 신문동은 장유·율하 생활권과 인접해 상업·교육·의료·문화시설을 편리하게 이용할 수 있다.

장유·율하 상업지구에는 음식점과 카페, 병원, 금융기관 등이 밀집해 있으며 대형마트와 생활편의시설도 가까이 위치해 있다. 초·중·고교와 도서관 등 교육·공공시설도 갖춰져 있어 학령기 자녀를 둔 수요자들의 관심이 높다.

교통 여건도 우수하다. 장유IC와 서김해IC를 통해 부산과 창원 등 인근 도시로 이동할 수 있으며 장유 생활권을 연결하는 도로망과 대중교통망도 이용 가능하다.

생활권 인근에는 김해관광유통단지가 자리하고 있어 롯데프리미엄아울렛과 롯데워터파크 등 쇼핑·문화·여가시설을 이용할 수 있다. 대규모 공원과 하천변 산책로도 가까워 여가와 휴식을 누리기 좋은 환경을 갖췄다.

신문동 일대는 장유신문지구와 신문1지구 등 도시개발사업이 진행되고 있는 지역이다. 기존 장유 생활권의 인프라를 공유하면서도 향후 주거환경 개선 효과를 기대할 수 있어 실수요자들의 관심이 이어지고 있다.

분양 관계자는 "신문동은 완성된 생활 인프라와 신규 개발에 따른 미래 가치를 동시에 갖춘 지역"이라며 "생활 편의성과 주거환경 개선 기대감을 모두 고려하는 수요자들의 관심이 높다"고 말했다.

허균 기자

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