에스엘플랫폼, ‘신영에스엘피’로 새 출발…데이터·AI 기반 부동산 운영 강화

이미지 0 신영에스엘피 신규 로고./신영에스엘피

신영그룹의 부동산 서비스 플랫폼 기업 에스엘플랫폼이 사명을 '신영에스엘피(SHINYOUNG SLP)'로 변경하고 부동산 운영 전문기업으로의 전환에 속도를 낸다. 데이터와 인공지능(AI)을 활용한 자산 운영 역량을 강화해 부동산 운영 시장 공략을 확대한다는 전략이다.신영에스엘피는 최근 사명 변경을 완료하고 '공간 라이프스타일 플랫폼' 비전을 바탕으로 사업 고도화에 나선다고 22일 밝혔다.이번 사명 변경은 부동산 시장이 개발·공급 중심에서 운영 기반 수익 모델 중심으로 재편되는 흐름에 대응하기 위한 조치다. 자산 운영 역량과 서비스 품질이 부동산 가치 제고의 핵심 경쟁력으로 부상하면서 운영 전문기업으로서의 정체성을 강화하겠다는 의미를 담았다.회사 측은 신영그룹 브랜드를 전면에 내세워 시장 신뢰도를 높이고, 개발·금융·시공·운영으로 이어지는 그룹 밸류체인과의 연계를 강화해 시너지를 확대할 계획이라고 설명했다.신영에스엘피는 2021년 12월 신영그룹 계열사인 신영자산관리와 주거서비스 플랫폼 기업 쏘시오리빙의 합병으로 출범했다. 신영자산관리의 자산·임대관리 역량과 쏘시오리빙의 플랫폼 기반 주거서비스 역량을 결합해 사업 영역을 넓혀왔다.외형 성장도 이어졌다. 매출은 합병 전인 2021년 433억원에서 2025년 910억원으로 늘어 약 2.1배 성장했다. 2022년 이후 부동산 금융시장 침체가 이어진 상황에서 거둔 긍정적인 성과라는 평가다.사업 포트폴리오도 다변화됐다. 오피스 자산관리와 주택 임대운영 중심이던 사업은 호텔·생활숙박시설 운영, 노인복지주택 운영, NPL 투자개발, 하이엔드 주거 커뮤니티 운영, 플랫폼 사업 등으로 확대됐다. 직접 운영 사업장은 2021년 45개에서 올해 66개로 늘었고, 투자부터 운영까지 수행하는 투자 자산도 49억원 규모 4개에서 71억원 규모 8개로 증가했다.신용도 역시 개선됐다. 기업 신용등급은 BB+에서 BBB+로 세 단계 상승했으며, 한국부동산임대운영협회 회장사로 활동하며 임대운영 산업의 제도 개선에도 참여하고 있다.나아가 신영에스엘피는 사명 변경을 계기로 데이터와 AI 기반 운영 체계 구축에도 속도를 내고 있다. 운영 현장에서 축적한 데이터를 자산화하고 AI 기술과 결합해 자산 운영 효율성과 서비스 품질을 높인다는 구상이다.이상무 신영에스엘피 대표는 "사명 변경을 계기로 부동산 운영 전문기업으로 재도약하는 동시에 올해 처음으로 매출 1000억원 돌파를 기대하고 있다"며 "그룹 밸류체인과의 연계를 강화하고 데이터와 AI를 활용한 정밀한 운영 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.