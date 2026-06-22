金총리 “당정 한 몸 돼야…겉모습보다 중요한 건 실제와 성과”

지난 1년간의 소회 밝히는 김민석 국무총리<YONHAP NO-6249> 0 김민석 국무총리가 22일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 출입기자 간담회에서 지난 1년의 성과를 되돌아보고 있다./연합뉴스

김민석 국무총리가 22일 정부·여당 관계에 대해 "쓴소리가 아닌 솔직한 소리와 소통을 통해 방향을 함께 잡아가는 것"이라고 밝혔다.김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 "여러 문제에 대해 정부에서는 정부 내에서, 당에서는 여당의 일원으로서 정부가 가야 할 방향에 대해 더 바람직한 방향이 있다고 생각하면 정부든 대통령에게든 솔직하고 허심탄회하게 말할 생각"이라며 이같이 밝혔다.그러면서 "여당과 정부는 겉으로 보이는 모습보다 훨씬 중요한 것이 실제와 성과"라며 "여당의 구성원은 국민에게 정부·여당이 한 몸으로 안정돼 있다는 안정감을 드려야 한다"고 했다.김 총리는 아울러 내부 소통의 필요성을 언급하기도 했다. 그는 "내부적으로는 더 좋은 개선 방안이 무엇인가를 치열하게 고민하면서 원활하게 소통해 변화시켜 가는 양면적인 노력이 필요하다"며 "양면을 다 해나가겠다"고 말했다.김총리는 또 정부와 여당의 역할 차이를 설명하며 "정부는 상대적으로 정책을 집행해야 하기 때문에 방향이 잡힌 국정과제로 쉴 새 없이 뛰어간다"고 했다.이어 "여당은 정부보다 훨씬 더 일상에, 민생에 닿아 있다"며 "큰 국정과제의 방향이 있더라도 정부가 놓칠 수 있는 것들을 당이 빨리 찾아 문제 제기를 해주는 것이 굉장히 중요한 기능"이라고 말했다.김 총리는 당이 정부에 정책적 아이디어를 공급해야 한다고도 했다. 그는 "정부는 당정이 협력하거나 대선을 통해 국민에게 하겠다고 공약한 것을 집행해 나가는 부분"이라며 "좀 더 긴 호흡을 갖고 앞으로 어떤 방향으로 가야 하는지를 연구하는 기능은 당의 중요한 역할"이라고 말했다.이어 "지금까지 무엇이 부족했다기보다는 앞으로 제가 당에 돌아가게 되면 그런 양면의 기능이 더 잘 진행되도록 최선을 다해보겠다는 생각을 가지고 있다"고 밝혔다.