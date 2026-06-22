日, 개도국 우주인재 스타트업서 키운다... 中견제,우주 법지배 강화

ODA로 12개국 인재수용…위성데이터 수요와 日기업 해외진출 연결

clip20260622161224 0 일본 외무성과 국제협력기구(JICA)는 개발도상국 우주분야 인재육성 지원을 확대해 올여름부터 일본 신흥기업에서도 연수를 시작할 방침이다. 사진은 일본 외무성/최영재 도쿄 특파원

clip20260622160907 0 최근 중국은 우주개발을 확대하면서 군사적 활용과 자국에 유리한 규칙 확산을 추진하고 있다.일본은 개발도상국 지원을 통해 우주분야 협력국을 늘리고, 우주공간에서 법의 지배를 강화하겠다는 입장이다. 사진은 지구 주변을 도는 통신위성./ 게티이미지뱅크

일본 정부가 개발도상국의 우주분야 인재를 자국 스타트업에서 받아들이는 새 지원사업에 나선다. 소형 인공위성 제조와 위성데이터 분석 실습을 통해 각국 핵심 인재와의 접점을 넓히고, 일본 우주기업의 해외진출과 우주공간 규범 경쟁에서의 주도권 확보를 동시에 노리는 구상이다.요미우리신문은 22일 일본 외무성과 국제협력기구(JICA)가 개발도상국 우주분야 인재육성 지원을 확대해 올여름부터 일본 신흥기업에서도 연수를 시작한다고 보도했다. 지금까지는 정부기관이나 대학을 중심으로 인재를 받아들였지만, 앞으로는 민간 우주기업 현장까지 연수 무대를 넓히겠다는 것이다.이번 사업은 정부개발원조(ODA) 기술협력 틀을 활용한다. 대상은 인도, 필리핀, 케냐 등 아시아·아프리카를 중심으로 한 12개국 정부 직원, 민간기업 직원, 학생 등이다. 인원은 10여명, 수용 기간은 1~2주 정도로 상정하고 있다. 이들은 일본 스타트업에서 소형 인공위성 제조, 위성데이터 분석·활용 등을 실습하게 된다.우주산업은 최근 위성 발사 비용 하락으로 활용 범위가 빠르게 넓어지고 있다. 정부 주도의 안보·통신 분야를 넘어 민간 영역에서도 위성데이터를 활용한 서비스가 늘고 있다. 개발도상국에서는 레이더로 지형을 측정해 침수 위험 지역을 파악하거나, 위성화상 분석으로 작물 수확량을 계산하는 등 방재와 농업 분야에서 수요가 커지고 있다.◇우주 ODA로 시장과 규범 동시 선점일본 정부가 주목하는 것은 인재육성과 기업 진출의 연결이다. 개발도상국 우주분야의 핵심 인재가 일본 스타트업에서 기술을 익히면, 일본 기업은 향후 해당 국가의 정부기관·기업과 접점을 확보할 수 있다. 장기적으로는 현지 위성데이터 수집과 분석, 방재·농업·인프라 관리 서비스 제공 등으로 사업 기회가 확대될 수 있다.JICA는 2021년부터 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)와 연계해 개발도상국 우주 인재를 일본 대학과 정부기관 등에서 받아들여 왔다. 지금까지 8개국 24명이 위성 설계와 발사에 필요한 법제도 등을 배웠다. JICA 담당자는 신흥기업으로 연수처를 넓히는 데 대해 "배울 수 있는 기술의 폭이 한층 넓어진다"고 설명했다.외교안보적 의미도 작지 않다. 중국은 미국에 맞서 우주개발을 확대하면서 군사적 활용과 자국에 유리한 규칙 확산을 추진하고 있다. 일본은 개발도상국 지원을 통해 우주분야 협력국을 늘리고, 우주공간에서 법의 지배를 강화하겠다는 입장이다. 외무성 간부는 "우주 이용은 급속히 확산하고 있어 많은 나라와의 협력이 중요해지고 있다"며 "관민이 함께 일본의 존재감을 높이고 싶다"고 말했다.이번 사업은 개발도상국 지원이라는 외형을 갖고 있지만, 실제로는 일본 우주산업의 해외시장 개척과 우주공간 규범 경쟁을 결합한 경제안보 전략으로 볼 수 있다. 위성데이터가 농업, 재난대응, 인프라 관리, 안보 영역까지 활용되는 상황에서 우주분야 인재 네트워크를 선점하는 것은 향후 국제시장과 규범 경쟁에서 중요한 자산이 될 전망이다.