[카드뉴스] 경기 전 알아두자! …대한민국VS 남아공 '전적, 젼략, 관전 포인트'

"대한민국 VS 남아프리카공화국, 운명의 최종전"

우린 어떤 준비를, 어떤 상황을 조심해야 할까

현재 A조 순위

1위 멕시코 6점

2위 대한민국 3점

3위 체코 1점

4위 남아공 1점

대한민국은 현재 조 2위다.

마지막 경기 결과에 따라 16강 진출 여부가 결정된다.

대한민국 성적

· 체코전 2-1 승

· 멕시코전 0-1 패

1승 1패 승점 3점. 멕시코전 패배는 아쉬웠지만아직 16강 가능성이 충분하다.

남아공은?

· 멕시코에 0-2 패배

· 체코와 1-1 무승부

남아공은 반드시 승리가 필요. 비기거나 지면 사실상 탈락.

공격적으로 나설 가능성이 높다.

대한민국 16강 경우의 수

· 승리 → 16강 진출 확정

· 무승부 → 16강 진출 높음

· 패배 → 경우의 수 계산 필요

마지막 경기 결과가 모든 것을 결정한다.

관전 포인트

· 손흥민의 결정력

· 손흥민 오현규 동시 출전 기대

· 강인·인범 밀집공간 파훼

· 남아공의 빠른 역습 대응

· 수비 집중력 유지

· 남아공은 핵심 미드필더 2명이 징계로 결장 여파

남아공은 빠른 역습이 강점으로 평가

대한민국은 경기 내내 공력력도 중요하지만

수비 집중력이 중요.

모든 수치는 한국의 우세를 말한다.

[대한민국]

· FIFA 랭킹 25위

· 본선 진출 12회

· 승리 예측 : 59%

[남아프리카공화국]

· FIFA 랭킹 60위

· 본선 진출 4회

· 승리 예측 : 18%

모든 숫자들이 우리의 승리를 예측하지만

끝나기 전까지 알 수 없는 것이 축구!

06.25.(목) 10:00 대한민국 VS 남아공 거리응원 장소

· 광화문광장 : 서울 중심부에서 진행되는 공식 거리응원, 대형 미디어월과 릴레이 스크린이 설치

· 여의도 : 한국투자증권 본사 앞 'KIS SQUARE'에서 대규모 거리응원이 진행, 초대형 디지털 사이니지가 설치

· 뚝섬한강공원 : '한강플플'에서 대형 LED 스크린을 통한 생중계와 다양한 체험 부스가 운영

· 면목역 문화광장: 중랑구민을 대상 거리응원 진행

우리의 응원! 필요할 때!

거리응원! 치킨집! 음식점! 카페!

집에서도, 사무실에서도! 어디든 좋습니다!

어느때보다 반짝이는 황금세대!

우리 축구국가대표팀이 꼭 승리하길! 응원해주세요!