국회의장 ‘원구성 데드라인’ 제시… 국힘 반발 속 與 ‘단독 추진’ 무게

조정식 국회의장(가운데)과 한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽), 정점식 국민의힘 원내대표가 22일 국회에서 열린 국회의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 마친 뒤 각자 자리로 향하고 있다. /이병화 기자