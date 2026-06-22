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선거 부실관리·당청갈등… 李지지율 첫 ‘데드크로스’

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 22. 18:02

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부정평가, 긍정 앞서… 靑 "엄중 수용"
이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 5주 연속 하락하며 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가를 앞서는 '데드크로스'를 기록했다.

22일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15일부터 19일까지 전국 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 실시해 이날 발표한 조사에 따르면 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 전주보다 4.8%포인트 하락한 46.7%로 집계됐다. 국정 수행 부정 평가는 전주 대비 5.5%포인트 오른 49.7%를 기록했다. '잘 모름'이라는 응답은 3.6%였다.

부정 평가가 긍정 평가를 앞선 것은 이 대통령 취임 후 처음이다. 리얼미터 조사 기준으로 이 대통령의 국정 수행 지지율이 40%대로 내려온 것도 이번이 처음이다.

리얼미터는 "선거관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 요인으로 작용했다"고 분석했다. 이어 "유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 긍정적 요인에도 불구하고 자산시장 양극화 우려가 부각되면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다"고 했다.

특히 청와대는 지지율 하락 흐름과 관련해 이례적으로 입장을 내고 "엄중하게 받아들이겠다"고 밝혔다. 청와대는 이날 언론 공지를 통해 "최근 지지율 변동은 민생경제 상황에 대한 국민의 체감과 국정 운영 전반에 대한 평가가 종합적으로 반영된 결과로 보고 엄중하고 겸허하게 받아들인다"며 "더욱 세심하게 살피겠다"고 말했다.
박영훈 기자

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