정청래 ‘연임 도전’ 유력… 비판수위 높이는 김민석·송영길

더불어민주당 차기 당대표 선거가 정청래 대표(왼쪽부터), 김민석 국무총리, 송영길 의원을 중심으로 한 구도가 형성될 가능성이 커지는 가운데 세결집 신경전이 고조되고 있다. /박성일·송의주 기자, 연합